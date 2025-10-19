「声を出す選手も見当たらなかった」ベンチに控えた西川周作が苦言。４失点完敗の浦和、懸念される“リーダー不在”
［J１第34節］横浜FM ４−０ 浦和／10月18日／日産スタジアム
９月23日の清水エスパルス戦（０−０）からリーグ戦３試合無敗（１勝２分け）と復調傾向にあった浦和レッズ。特に10月４日のヴィッセル神戸戦を１−０で勝ち切ったことは、チームにとって大きな自信になった。主軸CBのダニーロ・ボザが出場停止となるなか、大卒ルーキーの根本健太が好パフォーマンスを披露。これをマチェイ・スコルジャ監督も前向きに受け止めた様子だった。
J１は残り５試合。すでにタイトル獲得が難しくなったこともあり、指揮官は10月18日の横浜F・マリノス戦で新たな組み合わせにトライしようと考えたのだろう。
まずGK西川周作を外して牲川歩見を抜擢。CBも、今季はキャプテンマークを巻くことが多かったマリウス・ホイブラーテンを控えに回し、ボザと根本のコンビで挑んだ。攻撃陣も早川隼平を先発起用。2023年夏の浦和加入後、一度も公式戦に出ていない安部裕葵をベンチ入りさせるなど、大胆なチャレンジに打って出たのだ。
しかしながら、その采配は裏目に出た。
「今日の全体的な低いパフォーマンスにつながったのは、貧相だとも言える立ち上がりの15分間だったと思います。F・マリノスが強いプレスをかけてくるので、背後のスペースを突くという狙いを持って挑んだのですが、そのようなプレーがまったく出ませんでした」
試合後の記者会見でスコルジャ監督がこう語った通り、試合の入りが非常に悪かった。横浜FMのハイプレスを受けて、根本がいきなりミスを犯し、開始６分に谷村海那に先制点を献上してしまったのだ。
その後もビルドアップを修正できず、次々とシュートを打たれてしまう。何とかしのいでいたが、34分にCKからジェイソン・キニョーネスのヘディング弾を浴びると、そこからジョルディ・クルークスと植中朝日に立て続けに失点。前半だけで０−４という屈辱を味わったのだ。
後半からは渡邊凌磨、金子拓郎ら主力を送り出して巻き返しを図ったが、主審の微妙な判定も影響したのか、選手たちのイライラは募るばかり。68分にはボールを叩きつけたボザにイエローカードが出され、後半ロスタイムには金子が副審の胸を小突いてしまい一発退場。非常に後味の悪い結末となった。
厳しい戦いをベンチで見守った西川は「外から見ていて、声を出す選手も見当たらなかったし、ホントに基本的なことができていなかった。もっと自分たちに矢印を向けてやるべきだと感じました」と神妙な面持ちで言う。
この日は石原広教が腕章を巻き、途中からキャプテンの関根貴大も出場したが、西川とホイブラーテンというリーダー格の不在の影響は明らかだった。
２人がいないのであれば、石原や関根、攻守のつなぎ役である安居海渡、攻撃陣の主力である渡邊らにけん引役が期待されたが、少なくとも、この日はできていなかった。崩れた時に歯止めをかけられる人材がいないと、チームは難しくなってしまう。そのことを浦和の面々は痛感したのではないか。
浦和とは対照的に、横浜FMは全員が同じ方向を見て、勝利に突き進んだ。１ゴール・１アシストの活躍を見せた植中朝日も「今は自分たちがやりたいこととは別のことかもしれませんけど、それが分かったうえで、同じベクトルを向けてやれているのが勝てた要因」としみじみ語っていた。
この集団で大きな役割を担っているのは、ご存じの通り、キャプテンの喜田拓也だ。常日頃からチームを鼓舞している彼だが、この日は２−０とリードした瞬間、ベンチに向かって方向性を確認。それをすぐさま全員に伝えた。
「あの時間を利用して、全員に共通理解を持たせたかった。一気にピッチ全体に伝えるのは困難ですけど、各個人に伝えて意識を合わせるだけで全然変わってくる。３点取ろうが、４点取ろうが、クリーンシートにこだわっていたし、隙を見せないためのプレー選択、マインド、ゲーム運びなどは、時間帯を見ながらマネジメントできたと思います」とトリコロールの背番号８は自信をのぞかせる。
やはりそういう軸がピッチ上にいないと、チームはバラバラになりがちだ。今の浦和では、西川とホイブラーテンがその役割を担っていることが改めて浮き彫りになった印象だが、ベテランの２人にいつまでも頼っているわけにはいかない。浦和が本気で強い集団になろうと思うなら、20代の面々が「自分がリーダーになるんだ」と手を挙げるくらいの意気込みを示すべきだろう。
横浜FMに０−４という屈辱的な結果を前向きな起爆剤にするしかない。日本一のビッグクラブには2026年以降、上昇気流に乗ってもらわなければ困る。そのためにも、ラスト４戦で彼らには意地とプライド、強靭なメンタリティを前面に押し出してほしいものである。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
