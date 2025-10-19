森崎ウィン×向井康二の“キス寸止めショット”も！映画『（LOVE SONG）』主題歌、Omoinotake「Gravity」SPリリックビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィン×向井康二（Snow Man）W主演の映画『（LOVE SONG）』（10月31日全国ロードショー）より、Omoinotakeによる主題歌「Gravity」のスペシャルリリックビデオが公開となった。

■主題歌「Gravity」の歌詞に綴られるのは“両片想い”のソウタとカイの物語

Omoinotakeが映画『（LOVE SONG）』のために書き下ろした新曲「Gravity」は、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督の言葉＜強い愛には引力がある＞を起点に、惹かれ合う主人公たちの愛する気持ちを歌い上げた究極のラブソング。

Omoinotakeが、本作を鑑賞してから書き下ろしたという「Gravity」に綴られた言葉は、まさに“両片想い”をしているソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）の物語そのもの。カイを心から想うソウタの気持ちが歌詞に込められ、フレーズの一つひとつが、本作のエピソードの一つひとつにリンクしており、特に本作を観たあとに、この楽曲の素晴らしさを実感できるはずだ。

チャンプ監督も「『Gravity』を初めて聴いた瞬間、歌の世界観に一気に引き込まれ、一瞬で心を奪われました」と絶賛している。

■「好きと言えたら、世界は変わる」

このたび「Gravity」に、本編映像や場面写真、オフショットを織り込んだスペシャルリリックビデオが解禁。＜好きと言えたら、世界は変わる＞と、ソウタが自分に言い聞かせるかのような言葉に続いて、ソウタとカイの“両片想い”が楽曲のビートに乗せてトキメキを放っていく。

映像は、これまで解禁されてきた“両片想い”のハイライトに、初解禁となるシーンも加えて丁寧に編み上げられた内容。

ソウタの前から忽然と姿を消したカイ。東京とバンコク、たとえ果てしなく離れていても、決して消えることのないこの想い。愛の引力によって、運命の再会を果たしたふたり。離れ離れだった時間を取り戻すかのように、バンコクで新しい思い出が増えるたびに、ふたりの距離は一気に近づいていく。

しかし、胸の高鳴りと反比例するような、恋に不器用なふたりの“まだ想いを伝えられない”距離感。そして、“両片想い”のまま、“未完成の曲”が初披露されるライブを迎える。ソウタとカイの“両片想い”の「運命」は果たして…。

初解禁となる場面写真やオフショットも公開された。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

Omoinotake

SINGLE「Gravity/イノセントブルー」

2025.10.31 ON SALE

DIGITAL ALBUM「『（LOVE SONG）』オリジナル・サウンドトラック」

■映画情報

『（LOVE SONG）』

10月31日（金）全国ロードショー

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子

ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太

夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー

脚本：吉野主 阿久根知昭

主題歌：Omoinotake「Gravity」

制作幹事・配給：KADOKAWA

(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

