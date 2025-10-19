6人組女性アイドルグループ「Toi Toi Toi」の谷屋杏香が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。再スタートを切ったアイドル人生、その一歩として手にしたCDデビュー曲「Toi Toi Toi」には、今だからこそ届けたい“物語”が込められている。（「推し面」取材班）

「この曲の魅力って、“1曲に物語がある”ことだと思うんです。サビが4回出てくるんですが、すべて歌詞が違います。子どもの頃のキラキラした気持ちや、大人になっても忘れたくない純粋さが描かれているんです。聴く人が、ご自身と重ね合わせられるような曲になっています」

歌っていて心に残るのは、2つのフレーズ。

「♪終わらない物語を行こう――は、一緒に終わらない物語を歩んで行こうよって誘いかけてるようでとても好きです。そして、ラストにある♪I call, true birth Toi Toi Toi――という言葉。グループの“合い言葉”のようなこのフレーズは、ライブで6人で声をそろえて歌うと本当に心がひとつになるんです」

作詞・作曲を手がけたのは早川博隆氏。レコーディングでは、発見と挑戦の連続が待っていた。

「『次はこういう声で』『今度はこうやってみよう』って、すごく自由に、でも的確に導いてくれる方でした。自分でも知らなかった声の表情を引き出してもらえて、本当に楽しかったです」

完成したのは、“耳でも目でも楽しめる1曲”。プリンセスのような世界観がちりばめられ、ステージではその魔法が全体に広がっていく。

「シーンが次々に変わるので、聴いているだけでもワクワクできるし、ライブで観るとその何倍も楽しめるんです。“一緒にいろんな世界を旅しようよ”っていう感じが、まさにこの曲のポイントですね」

物語のように展開していく「Toi Toi Toi」は、おまじないのような言葉であり、想いを届ける“魔法の合い言葉”でもある。