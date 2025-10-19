来年１月の「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走」（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地などで行われ、神奈川県内に練習拠点を置く、東海大（平塚市）が５位、神奈川大（横浜市）が７位、日本体育大（横浜市）が９位で本大会出場を決めた。

３校は、シード権を獲得している青山学院大（相模原市）、国学院大（川崎市）とともに、箱根路に挑む。

経験者をリード役に起用

今年の本大会１２位でシード権を逃していた日体大。田島駿介選手（４年）、平島龍斗選手（同）、山崎丞選手（同）の「３本柱」が７８年連続の本大会出場に導いた。

山崎選手は、１年生から予選会に出場し、今回で４回目。予選会未経験者がほとんどの中、玉城良二監督は「経験者の山崎に付いていけばいいという集団走にしたい」と、リード役に起用した。

前半は１キロ３分２秒と抑えたペースで集団を引っ張ったが、他大学が小集団で高速レースを繰り広げたため、１４キロ付近からギアを上げて全体５７位でゴール。「後半に気温が上がって、しんどかったが、経験者として集団を引っ張れた」と振り返る。

チームは今年、「（箱根駅伝に）出ることではなく勝つこと」を意識。全体練習だけでは足りないと、他大学と張り合える力のある３選手で競い合って走り込んだ。

この日、集団走ではなく、フリー走行した平島選手は全体８位、田島選手は同１６位と好成績。田島選手は「シードを逃した前回の悔し涙を、うれし涙に変える」と語り、気を引き締めた。