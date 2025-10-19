〈「彼に首を絞められて失禁して…」「本当に殺されると思った」モラハラ彼氏から“壮絶DV”を受けた女性漫画家が明かす、“ヤバすぎる恋愛遍歴”〉から続く

元恋人にフォークで鼻を刺されて警察沙汰になった実話を漫画化し、SNSで大反響を呼んだ漫画家の前田シェリーかりんこさん。今年8月には、過去の恋愛経験を赤裸々に綴った2作目のコミックエッセイ『お気楽ポジティブ女の私がメンヘラ製造機になった話』を上梓した。

【グロ注意】“モラハラ彼氏”にフォークで鼻を刺され、首を絞められ殺されかけた金髪美女・かりんこさんの“素顔”をマンガで見る

かりんこさんは、過去に交際してきた恋人たちから、モラハラやDVの被害に遭ってきた。それでも恋人を作り続けたのは、幼少期に家庭の不和や引きこもりを経験したからだという。幼少期の経験が、彼女の恋愛観にどのような影響を与えたのか。恋愛で失敗し続けた彼女が、今のパートナーと結婚を決めた理由とは――。（全2回の2回目／1回目から続く）



前田シェリーかりんこさん ©石川啓次／文藝春秋

◆◆◆

両親の不仲は「私のせいだ」と自分を責めていた学生時代

――危険な目に遭っても恋人を作り続けたのは、「誰かに求められることで、生きてていいんだって思いたかったから」だとおっしゃっていました。なぜ、そう思うようになったのでしょうか。

前田シェリーかりんこさん（以下、かりんこ） それは、私の家庭環境や、学生時代の「引きこもり」の経験が大きく関わっていると思っています。

――ご家庭で、どんなことがあったのでしょう。

かりんこ うちの家族は、もともとはすごく仲が良かったんですよ。でも、私の進路について、両親の意見があわずにもめてしまって。私が中学に上がる頃には、家庭内別居状態でした。2人の間のコミュニケーションは、私が伝書鳩役になるか、置き手紙でのやり取りだけ。

今思うと、両親の仲が悪くなったのは、私の進路だけが原因ではないと思っています。でも当時は、「私のせいだ」と自分を責めてしまって。

「2人は愛し合って一緒になったんじゃないの？」恋愛感情が分からなくなったワケ

――もともと、仲が良い家族だったからこそ、辛いですよね。

かりんこ そうですね。両親が不仲になったことで「2人は愛し合って一緒になったんじゃないの？」「本当に幸せな家族なんて存在しないのかもしれない」と思うようになったんです。

――「長らく恋愛感情がよく分からなかった」と言ってましたが、それは「人を好きになってもいつかは終わってしまう」と思っていたから？

かりんこ そうかもしれません。あとは、同年代が恋愛し始めるときに、私は不登校だったんですよ。それで、単純に経験値が低かったのもあると思います。

「ベランダから飛び降りて死のう」と毎日考えながら、約2年間引きこもり生活

――なぜ、不登校になってしまったのでしょうか。

かりんこ 中学時代、クラス内での人間関係がうまくいかず、学校に行けなくなってしまったんです。2年くらいは引きこもっていたと思います。

――その頃は、どんな毎日を過ごしていたのですか？

かりんこ 実家の2階に私の部屋があったのですが、そこから外を眺めて、「次のトラックが通り過ぎたら、今日こそベランダから飛び降りて死のう」と考えるのが日課でした。学校に行かず、親には迷惑をかけ、ただお金を食いつぶすだけの自分は、生きている価値がない。あの頃は、本気でそう思っていました。

でも、このまま何もしないと本当に私の人生は終わるとも思っていて。高校進学を機に、なんとか不登校から抜け出したんです。

「私を好きと言ってくれる人に、嫌われたくない」恋愛感情がなくても恋人を作っていたワケ

――「死のう」と思っていた日々から、自力で抜け出したのですね。

かりんこ 抜け出すために、これまで気にしたことのなかった外見に気をつけるようになったり、環境を変えたりと、自分なりに努力をしたと思います。ただ、毎日学校に通えるようになって、友達と楽しく過ごせるようになっても、不登校時代の焦燥感や絶望感は強烈に残っていて……。

どんなに私が偉い人になっても、何億円と稼ぐ億万長者になっても、人に「あなたには生きる価値がある」と認めてもらえないなら、私の存在理由はないと思っていて。中学時代のように人間関係をこじらせてしまったら、また一瞬でどん底に陥ってしまうという不安もあるから、誰かに嫌われることを極端に恐れるようになってしまったんです。

――その考え方が、恋愛観にも影響を与えたのでしょうか。

かりんこ 誰かから「好き」と言われると、「やった！ 私は誰かに価値を認められるような人間なんだ！」と嬉しくなってしまって。私を好きと言ってくれる人に、嫌われたくない。そう思って、恋愛感情がなくてもお付き合いしてしまっていたんですよね。

――過度な束縛や暴力的な体験をしても、「もう誰かと付き合うのはこりごり」という気持ちにはならなかったのでしょうか？

かりんこ 毎回思いますよ。でも、また誰かから「好き」「かりんこちゃんが必要」と言われると、「こりごり」よりも「嬉しい」が勝ってしまうんです。

あと、私は自分の人生の目的を「できるだけたくさんの実績ロックを解除すること」だと思っていて。

フォークで鼻を刺されても、首を絞められても「恋愛はこりごり」と思わなかった理由

――実績ロックの解除？

かりんこ ゲームで実績を解除していくように、現実世界でも経験値を積んでいけば、私も人としてレベルアップできるというか。不登校の時期があって、他の人よりも経験値が少ない自覚があるからこそ、他の人よりもいろんな経験を積むことで自分に付加価値をつけて、「みんなと同じように、私にも価値がある」と思いたかったんです。

だから、鼻をフォークで刺された時も、首を絞められた時も、心のどこかで「これでまた実績を1つ解除できた」と思っていました。

――つまり、恋人を作ることも、自分の「実績」や「付加価値」になると思っていた？

かりんこ はい。誰かに好きと言われるたびに、「また1つ、経験を積めた」「自分に付加価値がついた」と思っていたんです。

でも何度もお話ししているように、恋人に恋愛感情を持っていたわけではなくて。「友達の中で一番優先順位が高い相手」くらいの感覚でしかなかったんですよね。

だから、過去の恋人たちに「俺のこと好きじゃないでしょ？」って不安にさせてしまっていたのも、今思えば当然だなって。相手にとっては、本当に失礼な話ですよね。

「すごく居心地がよかった」今のパートナーと過去の恋人たちとの“決定的な違い”

――かりんこさんは結婚してお子さんもいますが、今のパートナーのことは、そうは思わなかったんですよね。何が違ったのでしょうか。

かりんこ 実は、最初は彼のことも疑っていたんですよ。「すごく良い人だけど、付き合ったらこの人も変わっちゃうのかな」って。彼から「付き合ってほしい」と言われた時に、正直にその不安を打ち明けてみたんです。そしたら、まずはお試しで付き合ってみよう、となって。

――お試し期間中、彼の態度は変わったのでしょうか？

かりんこ それが、良い意味で全然変わらなかったんです。私の考え方や時間の使い方を尊重しつつ、彼自身の時間も大事にする。そういう振る舞いが、すごく居心地がよかったんですよね。

――「自分のために時間を使ってほしい」という、過去の恋人たちとは違ったのですね。

かりんこ はい。「俺がこれだけ好きなんだから、同じだけの好きを返してほしい」という感じじゃなくて。ただ素直に、「好き」って気持ちを伝えてくれるんです。

「彼に出会ってやっと恋愛感情が分かった」それでも1度はプロポーズを断ってしまい…

――ストレートに気持ちを伝えてくれるのは、嬉しいですよね。

かりんこ あと、これまで付き合って来た人たちからは、私がマメに連絡をしないことや、スケジュールをちゃんと共有しないことに対して、「かりんこちゃんの考え方はおかしい」と言われてきました。

でも夫は、「それがかりんこちゃんのいいところなんだよ」「それに、みんな同じ考えだと楽しくないでしょ」とポジティブに捉えてくれて。それが、本当に嬉しかったです。

――交際を重ねても、パートナーの態度は変わらなかった？

かりんこ 何ヶ月経っても変わらなくて、「これがこの人の素なんだ」って驚きました。ただ私に優しいだけじゃなくて、自分の考えや時間も大事にしている人だから、お互いに自己犠牲を払うこともない。彼のそういう部分を「好き」と思えるようになって。夫に出会ってやっと「恋愛」の感情が分かりました。

ただ、実は彼と付き合ってからも、しばらくは結婚に対して「縛られる」というようなネガティブなイメージが強くて。最初にプロポーズされたときは、躊躇しちゃったんですよね。

「私がこの人を幸せにしたい」パートナーとの結婚を決意した“決め手”

――それでも今のパートナーとの結婚を決めた理由は？

かりんこ 「結婚」の実績解除をするなら、彼しかいないかなって。そう思っていたら、すごく綺麗なレストランに呼ばれて。赤いバラの花束を持って、片膝をついて、まるでアメリカの恋愛映画のようなプロポーズを、改めてしてくれたんです。

――それで、決心が固まった。

かりんこ こんなに誠実に愛を伝えてくれて、それでいて私の気持ちも大事にしてくれる人には、私も誠実でありたいし、私がこの人を幸せにしたいと思いました。

万が一結婚生活がうまくいかなかったとしても、この人と結婚したことは、私の人生で一生誇れることだろうなって思えたんです。

――それから、結婚してお子さんも生まれて。今は、かつての「誰かに認められたい」という強迫観念のようなものは、どうなっているのでしょうか。

かりんこ ほとんどないですね。人を好きになること、愛することが理解できたから、落ち着いたのかなって思っています。

「幸せな家庭なんてない」と思っていた彼女は、夫と娘のいる今の生活をどう感じているのか？

――「愛する」ということを、どう理解したのでしょう。

かりんこ あくまで私の場合はですけど、愛って誰かに必要とされることじゃないんだなって。自分を認めてくれる誰かを探すんじゃなくて、「この人の力になりたい」「この人を幸せにしたい」と、自然と心と体が動いてしまう。それが、愛なのかなって思っています。

――それに気付かせてくれたのが、今のパートナーだった。

かりんこ 夫と娘に出会うために、これまでいろんな実績を解除して経験値を積む必要があったんだなって思っています。今も実績解除は好きですが（笑）、以前のような強迫観念はもうないですね。

――以前は、「幸せな家庭なんてない」と思っていたそうですが、家庭を持った今、どう思っていますか？

かりんこ 私は自分の家庭が幸せだと思っています。夫と娘にも幸せであってほしいとは願っていますが、実際どう思っているか、本当のところは私には分かりません。でも少なくとも、私は2人のおかげで幸せな毎日を過ごしています。

「夫と出会って6年、感謝の気持ちがどんどん膨らんでいる」

――では、「幸せ」に気づいた今、幸せとは言えなかった過去の恋愛の話を中心に描いた今回の作品は、どんな思いで制作したのでしょうか。

かりんこ 世の中って、スカッとしないことばかりじゃないですか。ドラマみたいに勧善懲悪で、物事が綺麗に進むわけじゃない。でも、そんな“ごちゃっ”としているのが人間らしいなって。

辛いことや大変なことのほうが多いけど、時々それを忘れるくらい嬉しいことや楽しいことがある。人生ってそういうものだし、それが楽しいよねということを、今回の作品で表現したかったんです。

――あと、今回の漫画には「裏テーマ」があると耳にしました。

かりんこ ちょっと口にするのは恥ずかしいし、「商業出版を私利私欲に使うな！」と言われそうなので大きな声では言えないのですが……。今回の作品は、夫へのでっかいラブレターのつもりで書いているんです。

夫と出会って6年が経つのですが、感謝の気持ちがどんどん膨らんでいて。あなたと出会えてこれだけ価値観が変わって、マジでありがたかった、私は今あなたと娘のおかげでとても幸せ、という気持ちを何らかの形で伝えたかったんですよね。

撮影＝石川啓次／文藝春秋

〈「俺、もう死ぬわ」年収2000万超のハイスぺ彼氏がいきなり豹変。“モラハラ発言”を繰り返した末に私の首を絞めてきて…〉へ続く

（仲 奈々）