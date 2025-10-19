【前編】開店4日前にまさかの焼失……亡き母と父の夢だったパン店、蘇った奇跡のアップルパイから続く

■当初の目標金額を初日で達成。もしかしたら本当に再建できるかも

父に引っ張られるようにして、娘たちも顔を上げ始めた。

「オープンの告知をずっとアップしていたインスタグラムに、火事のニュースを見たり、実際に火災を目撃したご近所の方たちから『大丈夫ですか？』とか『楽しみにしてたから残念です』といったコメントやDMが何百件と入ってたんです。こんなに大勢の人が私たちのこと心配してくれているんだ、私たちのお店を楽しみに待っていてくれたんだとわかって。それを読んで私たち、少し元気が出たんです」（舞美さん）

その夜、家族は舞美さん宅に集った。失意のなか、残された力を振り絞るようにして、精いっぱいの笑顔の家族写真を撮影した。

「開業が遅れてしまうお知らせをインスタに投稿しようと。そこに、皆さんの応援で元気を取り戻せたことと、『私たちは無事です』という意味も込めて、笑顔の写真をアップしたんです」（舞美さん）

インスタグラムの担当だった優里さんは、笑顔の家族写真にこんな一文を添えた。

「まだまだ諦めていません！」

その投稿にも、数えきれないほどのコメントやDM、「いいね！」が寄せられた。反響の大きさに驚くと同時に「めちゃくちゃ感動した」と優里さん。さらに、コメントやメッセージを読み込むと、あまりなじみのなかった「クラウドファンディング」という単語が、何度も出てくることに気付いた。

「『クラウドファンディングというものがありますよ』『クラファン、やってみたら』などのメッセージです。最初はどういうものかよくわからず『ありがとうございます、ちょっと調べてみます』と軽い気持ちで返信してたんですけど。大勢の人が同じことを書いてくれていたので、本気で調べてみよう、検討してみようと」（優里さん）

クラウドファンディングとは「クラウド（群衆）」と「ファンディング（資金調達）」を合わせた造語。インターネットを介して個人や法人などが夢やアイデア、企画を発信し、それに共感、賛同した不特定多数の人から少しずつ資金を調達する仕組みのこと。「すぐにでも始めたい」、舞美さんも優里さんも、そう考えたという。

父と娘たちは資金繰りに窮していた。正悟さんは、預金など蓄えのすべてと、金融機関から借り入れた3千万円を、焼失してしまった店につぎ込んでいた。再出発を図りたくても、先立つものがまるでなかったのだ。正悟さんは言う。

「もともと融資してくれていた金融機関に後日、再融資をお願いしに行きましたけど。『まずは、お貸ししているものを返済してください、お話はそれからです』とにべもない返事で。それは、そうですよね（苦笑）」

だから、できることはなんでもしようと考えた。インスタグラムの担当だった優里さんが、クラウドファンディングも受け持つことになった。

「クラウドファンディングのサイトの人と相談しながら、まず初めは『目標金額250万円』として、スタートしました」（優里さん）

それでも、家族は皆、半信半疑だった。正悟さんは「どんなもんなんや？」といぶかしげに話していたし、舞美さんも「果たしてこんなことで資金なんて集まるの？」と思っていたという。ところが、

「いや、本当にすごかったんです。初日からものすごい勢いで寄付が集まって。サイトの人も『1日目でこんなに集まったのは初めてです』って驚かれてました。

じつは、私もそこまで期待はしていませんでした。最初は『無料で始められるなら、やってみようか』ぐらいの気持ちだったので。それが一気に、初日だけで目標金額を突破して。これ、もしかしたら本当に再建できるかもって」（優里さん）

最終的には1300万円を超える寄付金が集まった。

「支援をしてくださった人は、1千人以上も。その人たちがいるから、いまも私たちは次に向かって進むことができてます」（優里さん）

この好調なクラウドファンディングは、金融機関との交渉でも有利な材料になった。

「ある銀行の融資の担当さんが、クラファンの進捗状況をずっとチェックしてくれていて。『すごいですね、川端さん』としょっちゅう電話をくれてました」（正悟さん）

「支援してくださったのは、ご近所の方がすごく多かったんです。あんなにたくさんの地元の人たちが応援してる店なら、再建できる地力があるんじゃないか、そんなふうに（銀行も）考えてくれたように思います」（舞美さん）

当初は「再融資は120％無理」と言われていた。ところが、クラウドファンディングを立ち上げてから1カ月弱。銀行から、融資が下りることが決まった。

そして、火災の日から半年後の11月13日。あの日の夕方、正悟さんが見つけた空き店舗は、おしゃれな装いのパン店になっていた。開店前に100人以上が行列を作る盛況ぶり。真っ先に完売したのは「幸せのアップルパイ」だった。

■働きづめだった父に楽をさせること、引退させてあげること、が目標だった

再出発を果たした父と娘たちだったが、試練はまだ終わりではなかった。

まず、三女の麗奈さんが「自分のやりたい仕事をしたい」とパン店を“卒業”してしまう。さらに、開業から1年半にも満たない2022年3月、家族はもっと大きな苦難に見舞われる。

「朝6時ぐらいやったかな。店で仕込みをしとったら背中にね、突然太いでも打ち込まれたような、激しい痛みに襲われて。救急車で緊急入院したんです」（正悟さん）

大黒柱の正悟さんが大動脈解離で倒れたのだ。舞美さんはその遠因を「気が張り詰めたまま、仕事を続けたからでは」と分析した。

「再建できたのは、すごくうれしいんです。でも、私たち家族が崖っぷちに立っている事実に変わりはなくて。借金は倍になりましたし、お店の規模は当初の店の3倍に。

だから私も優里も、もちろん父も、開業前から超焦ってました。『もう、とにかくやるしかない、できない未来はない』って（苦笑）。そんな気持ちで、父はまたしても休みなく、寝る時間も削って仕事してましたから。無理がたたってしまったんだと思います」（舞美さん）

幸いにも一命を取り留めることができた正悟さん。娘たちから「神様が『休め』と命令してる」と諭され、店の経営もパンの製造も、長女と次女に任せることに。

「父はたまに店に来ては、私が焼いたパンを試食します。『これはあかん』『少しはマシか』と絶対、普通に褒めようとはしません（笑）。だけど、自分が任されるようになって、改めて父の職人としてのすごさがわかるようにも。その父に、いつか私のパンを『おいしい』と言わせたいです」（優里さん）

妹の言葉を笑みを浮かべ聞いていた、いまや人気店の経営者になった姉は、こう言葉を継いだ。

「最初に私が『みんなで店やろう』と言ったときの目標は、働きづめの父に楽をさせること、引退させてあげることでした。だから、ある意味それは達成できました。

今後の目標は、スタッフの人たちが『仕事って楽しい』と思える、やりがいある職場を提供すること。

誰よりも、優里にそう思ってもらいたくて。妹は西宮のころから、頑固な父の厳しい指導を受け、火災後は他店で修業も。

いま、優里が作るアップルパイや、そのほかすべてのパンは、贔屓目抜きで格別においしいです。だから、もっと自信を持って仕事を楽しんでほしいと、そう切に思ってます」

父と、亡き母の夢をかなえたブーランジェリーは、いつしか姉妹の夢、そのものになっていた。

（取材・文：仲本剛）