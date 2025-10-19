¡ÖÍèÇ¯Á°È¾¤Þ¤Ç¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â£±²¯Ä¶¡ª¡©¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡×
£¹·î¡¢ÉÔÆ°»ºÄ´ºº²ñ¼Ò¤ÎÅìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡Ë¤Ï¡¢ÅÔ¿´£¶¶è¡ÊÀéÂåÅÄ¡¦Ãæ±û¡¦¹Á¡¦¿·½É¡¦Ê¸µþ¡¦½ÂÃ«¡Ë¤Î70Ö¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î£¸·î¤ÎÊ¿¶Ñ´õË¾Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¤¬¡¢Á°·îÈæ£².0¡ó¾å¤¬¤ê¡¢£±²¯7030Ëü±ß¤ÈºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤»Ô¾ìÄ´ººÉô¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Î郄¶¶²íÇ·»á¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ê¶·´¶¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤¬¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÍø²¼¤²¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£³¤³°¤«¤é¤ß¤ì¤Ð³ä°Â´¶¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹ØÇãÎÏ¤Î¹â¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
郄¶¶»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Ç¯Á°¤ËÄÚ500Ëü±ß¤Ç¿·ÃÛÊ¬¾ù¤µ¤ì¤¿Êª·ï¤¬º£¤äÃæ¸Å¤Ç¤â1500Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¡£º£¸å¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤Î½»¸Í¤Ç£³²¯±ß¤ä£´²¯±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡£
°ìÊý¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡Öº£¤ä¡È¿ô¡É²¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎ®¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯Á°È¾¤Þ¤Ç¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Åìµþ23¶è¤äÂçºå»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÆ°»º¶È³¦¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÅê»ñ²È¡¢¹ñÆâ¤ÎÉÙÍµÁØ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤¬2000¡Á3000Ëü±ß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡£À¤ÂÓ¼ýÆþ1000Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥Þ¥¹ÁØ¤ÏÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¶õ¼¼Î¨50¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¹âµéÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â
Çã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¼Ú¤ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢Âß¤¹¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âß¤·½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Çä¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ô¾ì¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¡£Çä¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¤¿»þ¡¢¤¹¤°Çä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶õ¼¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¼ÂÃÏÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âµéÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¶õ¼¼Î¨¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æþµï¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬Æþ¤ë¤·¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä®¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶õ¼¼¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÄ®¤ÎÆø¤ï¤¤¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤º¤ËÅÔ»Ô¤Î¶õÆ¶²½¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Ç¤Ï¡ÖÅêµ¡Åª¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤ÎÀ©¸Â¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¿À¸Í»Ô¤Ç¤â¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶õ¼¼½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶õ¼¼ÀÇ¡×¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢
¡Ö°ì¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅìµþÅÔ¤ä¹ñ¤Ê¤É¤¬Î¨Àè¤·¤Æµ¬À©¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¸½ºß¤Î²áÇ®´¶¤¬¤¢¤ë¹âÆ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Ê¤¤¡×
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¡µë¸Í¿ô¤ÏÁ°·îÈæ28¡ó¸º¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÅÚÃÏ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢±Ø¶á¤¯¤Ë·ú¤Æ¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ä¾¦¶È¥Ó¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥ÁèÁê¼ê¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±²Á³Ê¤¬¤Ä¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ÍèÇ¯Á°È¾¤Þ¤Ç¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å²Á³Ê¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤Þ¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÍ×°ø¤ä¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÍ×°ø¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Ê¤¤¡£
¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î²Á³Ê¡¢·úºàÈñ¡¢¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚÃÏ²Á³Ê¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¡£·úºàÈñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹âÆ¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å²¼¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í·ïÈñ¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç½¢Ï«¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë·úÀß¶È³¦¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¶È³¦¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹âÎð²½¤ä½¢Ï«¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤ÊÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö±ß°Â¤¬¡¢¤è¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÀ§Àµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÅê»ñ¥Þ¥Í¡¼¤ÏÎ®¤ì¹þ¤à°ìÊý¤Ç¤¹¡×
±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤ÇÍ¢ÆþÉÊ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢
¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÏË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï±ß°Â¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤ÈÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÀ§Àµ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¼óÅÔÄ¾²¼·¿¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢ÉÙ»Î»³¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ¤¬¹µ¤¨¤é¤ì¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²¼¤¬¤ëÍ×°ø¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
½îÌ±¤Ï¤â¤¦Åìµþ¤Ë¤Ï½»¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÀî¤¤¤Å¤ß