1枚でも羽織りでも使える！【ユニクロ】40・50代の味方！「即戦力シャツ」

秋コーデで活躍する、一枚でも着られて羽織りとしても使えるシャツ。【ユニクロ】には、シンプルで着回しやすく40・50代の大人世代にも馴染みやすいデザインが揃っています。今回は、一着持っていると頼れる存在になりそうなシャツをピックアップ。今の時期、どんな服を買おうか迷っている人は、ぜひチェックしてみて。

スッキリ見えが叶いそうなストライプシャツ

【ユニクロ】「ドレープシャツ」\3,990（税込）

薄く入ったストライプ柄が上品な印象のシャツ。ボタンが隠れるデザインで、スマートな雰囲気。程よいゆとりのあるシルエットとサイドに入ったスリットで、一枚で着ても軽やかな抜け感を演出してくれそうです。やや長めの丈感で、ニットやスウェットシャツと重ねて裾からちらっと見せてもおしゃれ。今の時期からロングシーズン活躍してくれそう。

バランスが取りやすいコンパクトシルエット

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ」\3,990（税込）

ベーシックなデザインのシャツも、ショート丈のコンパクトなシルエットですっきりとした印象に。シャツ一枚でインせずに着てもバランスよく決まり、羽織りとしても軽やかに着こなせそう。スカートやワイドパンツなどボリュームのあるボトムスとも好相性で、幅広いコーデに取り入れやすいのも嬉しいポイント。カラーはホワイトとブルーの2色展開で、どちらも爽やかな雰囲気のスタイルを楽しめそうです。

着回し力高めのチェック柄シャツ

【ユニクロ】「フランネルボクシーシャツ」\2,990（税込）

優しげで温かみのある雰囲気が魅力のチェック柄シャツ。柔らかそうなフランネル素材で、秋にも心地よく着られそう。一枚で着たり羽織ったりするのはもちろん、腰巻きや肩掛けにしてもコーデのアクセントとして活躍してくれます。主役にも引き立て役にもなれる着回し力のあるシャツは、一着持っておくと重宝しそうです。

大人カジュアルに映えるデニムシャツ

【ユニクロ】「デニムオーバーシャツ」\3,990（税込）

引き続き注目されているデニム素材のシャツ。こちらはオーバーサイズのシルエットでリラックス感があり、大人世代のカジュアルコーデにもぴったりです。デニムパンツを合わせて、セットアップ風にしても旬を感じる着こなしに。ブラック、濃いブルー、淡いブルーの3色展開で、カラーによって印象が変わるのも魅力。自分らしく楽しめる一着を見つけられそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N