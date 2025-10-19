〈「恋愛感情がないのに付き合っていた」“モラハラ彼氏”にフォークで鼻を刺され、首を絞められ殺されかけた女性漫画家が、それでも恋人を作り続けたワケ〉から続く





元恋人にフォークで鼻を刺されて警察沙汰になった実話を漫画化し、SNSで大反響を呼んだ漫画家の前田シェリーかりんこさん。今年8月には、過去の恋愛経験を赤裸々に綴った2作目のコミックエッセイ『お気楽ポジティブ女の私がメンヘラ製造機になった話』を上梓した。

【衝撃マンガを読む】「俺、もう死ぬわ」年収2000万超のハイスぺ彼氏がいきなり豹変。“モラハラ発言”を繰り返した末に私の首を絞めてきて…

ここでは、同書より一部を抜粋。職場の上司と付き合うことになったかりんこさんが、彼からDVを受け、殺されかけたエピソードを紹介する。（全2回の1回目／2回目に続く）

〈「私、おしっこ漏らしてない？」突然、ハイスぺ彼氏に首を絞められて失禁。意識を失いかけた彼女がとった“思わぬ行動”〉へ続く

（前田シェリーかりんこ／Webオリジナル（外部転載））