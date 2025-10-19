「コカ・コーラ」のブランドアンバサダーを務めるBTSのV（ブイ）が出演する「コカ・コーラゼロ」のCMのメイキング映像がこのほど公開された。生まれ変わったコカ・コーラゼロの魅力を強調する「Best Coke Ever?」キャンペーンのCM。撮影現場では、Vのさまざまな魅力が見られた。



【写真】クールな表情も内心ニッコニコ

Vは、休憩時間に積極的にスタッフとコミュニケーションを取るなどして、現場の雰囲気を盛り上げた。普段からコカ・コーラゼロを愛飲しているとあって、撮影中にコカ・コーラゼロをグイッと飲む表情もリアルにおいしそう。監督も即座に「ブラボー！」とOKを出した。



Vは「コカ・コーラゼロの強烈な爽快感と、現場の楽しい雰囲気が合わさって、今までで一番幸せな撮影だった」と満足げ。「映像の中の僕のように、爽快感が必要な時は、ぜひコカ・コーラゼロを飲んでほしい」ときっちりアピールした。



コカ・コーラ関係者は「この映像には、コカ・コーラとVの魅力がかけ合わさって生まれた名シーンが、リアルに映し出されている」「Vが出演する映像を見ながら、よりおいしくなったコカ・コーラゼロの特別な爽快感を味わってみてほしい」と話した。



（よろず～ニュース特約・moca）