東京・麻布十番の商店街にある老舗煎餅店『たぬき煎餅』。昭和23年創業の同店では、“直焼き”の製法を守り続ける手焼き煎餅が名物です。

お店の前には狸がいっぱい！

看板商品の「たぬき煎餅」は、狸のカタチをした可愛らしさが目を引きます。素材は厳選した国産うるち米を使用していて、職人が一枚ずつその場で焼き上げるので、パリっとした食感と香りが別格なのです。

「ざわめ狸」。甘辛い醤油味、青のりなど、昔ながらの味わいがそろいます

麻布十番駅から徒歩1分の便利な立地にありますので、散策の途中でふらりと立ち寄るのにもぴったりなのですよ。地元の人はもちろん、観光客にも長く愛される“町のお煎餅屋さん”として親しまれています。

手焼きならではの温かみと、変わらぬ美味しさを味わいに訪れてみて杯かがでしょうか。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

たぬき煎餅

住：東京都港区麻布十番1-9-13

TEL：03-3585-0501

営：9：00～20：00、土曜・祝日 9：00～18：00、日曜は不定休（営業の場合は10：00～17：00）

https://www.tanuki10.com