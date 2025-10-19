『べらぼう』津田健次郎が初登場へ クランクインは「少し緊張した」
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第40回「尽きせぬは欲の泉」（19日）に滝沢瑣吉（のちの曲亭馬琴）を演じる津田健次郎が初登場する。放送を前に本人からのコメントが到着した。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
津田健次郎が演じる滝沢瑣吉＜のちの曲亭馬琴（きょくていばきん）＞は、北尾政演／山東京伝（古川雄大）の紹介で、しばらくの間、蔦重（横浜流星）の耕書堂に手代として世話になることに。そこで働く傍ら、戯作者として黄表紙の執筆を始める。蔦重は新たな才能を競わせようと、勝川春朗（くっきー！）とのコンビを組ませるが…。史実では、二十八年もの歳月を費やして伝奇小説『南総里見八犬伝』を完成させ、その愛読者は近代にまで及ぶ。
――クランクインの感想は？
どんな雰囲気なのかとか、役者の皆さまのお芝居とか、とても楽しみにしていて、少し緊張もしていたのですが、和気あいあいと楽しく初日を迎えられたので、すごくよかったなと、ちょっとほっとしました。
――滝沢瑣吉はどんな役？
基本的にはすごく偉そうで、いろんなことが気にならない、気づかない、ちょっと豪快で抜けたところもたくさんある、なおかつ武士の家柄ながら町人として蔦重のところで働くという感じになっております。この先、僕もまだわからない部分もいっぱいあるので、どんな役になっていくのか、さらに深掘っていければと思っております。楽しみです。
