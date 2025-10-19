森崎ウィン＆Snow Man向井康二W主演『（LOVE SONG）』初公開シーンも 主題歌・Omoinotake「Gravity」SPリリックビデオ解禁
Omoinotakeが書き下ろした新曲「Gravity」のスペシャルリリックビデオが公開。俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める、日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）の主題歌で、初披露となる本編映像や場面写真、オフショットが織り込まれた。
【写真】楽しげに笑い合う森崎ウィンと向井康二
今作は、世界的なBLブームをけん引したドラマ『2gether』の立役者であるウィーラチット・トンジラー監督が手掛ける日タイ合作のオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井を主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。
「Gravity」は、Omoinotakeが、本作を鑑賞してから書き下ろしただけあって、歌詞に綴られた言葉は、まさに“両片想い”をしているソウタとカイ、2人の物語そのもの。カイを心から想うソウタの気持ちが歌詞に込められ、フレーズのひとつひとつが、本作のエピソードのひとつひとつにリンクし、特に本作を観た後には、この楽曲の素晴らしさを実感できるはずだ。チャンプ監督も、「『Gravity』を初めて聴いた瞬間、歌の世界観に一気に引き込まれ、一瞬で心を奪われました」と絶賛した。
映像は、これまで解禁されてきた“両片想い”のハイライトに、初解禁となるシーンや場面写真、オフショットも加え、丁寧に編み上げられた。ソウタの前から忽然と姿を消したカイ。東京とバンコク、たとえ果てしなく離れていても、決して消えることのないこの想い。愛の引力によって、運命の再会を果たした2人。離れ離れだった時間を取り戻すかのように、バンコクで新しい思い出が増えるたびに、2人の距離は一気に近づいていく。しかし、胸の高鳴りと反比例するような、恋に不器用な2人の“まだ想いを伝えられない”距離感。そして、“両片想い”のまま、“未完成の曲”が初披露されるライブを迎える。ソウタとカイの“両片想い”の「運命」は果たして…。
