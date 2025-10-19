歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。

双子の育児について綴りました。

【写真を見る】【 中川翔子 】 「子守唄うたってあげたいのに いざとなると からすなぜなくの、しか出てこず困った！」「童謡勉強しよう、いっぱい歌ってあげたいな」





中川翔子さんは「毎日かわいすぎてオムツもミルクも消毒も嬉しいです 絵日記、オムツの噴水 対策は インスタの皆さんのコメントから学びましたありがとう！」と綴ると、絵日記をアップ。



続けて「双子、初めて手が重なってました まだお互いを認識してない時期もきっと尊い いつか2人で話したり遊んだりするんだね」と、綴りました。









中川翔子さんは「ところで！子守唄うたってあげたいのに いざとなると からすなぜなくの、しか出てこず困った！」と、投稿。



続けて「童謡勉強しよう、いっぱい歌ってあげたいな なにか歌ってますか？ アンパンマンは歌ってみてます ロールパンナはメロンパンナのおねえちゃん〜」と、綴っています。









この投稿にファンからは「しょこたんはプロの歌手なので、子守唄も上手だろうなと思います 双子ちゃんママの歌聞けてうらやましい 空色デイズ歌ったらいいと思います！それかストロベリメロディ！」・「とても可愛くて癒されます。無理せず、体を休めてくださいね。うちは、松山千春さんのおやすみを替え歌で歌っていました。おやすみ〜可愛い〇〇ちゃん、おやすみママの胸で♪ 童謡に限らず、ママの歌いたい曲で良いと思いますよ。」・「双子ちゃん癒されます 私は｢ゆりかご｣を歌ってました。お試し下さい❤」などの反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】