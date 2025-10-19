おばあちゃんとわんこの素敵なエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万回再生を突破し、「おばあちゃんとお孫さんのやりとりいい！」「幸せな気持ちになった」「とても癒されました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が嫌いな『90歳のおばあちゃん』の家に、大型犬を連れて行った結果…予想外すぎた『まさかの反応』】

犬嫌いな90歳のおばあちゃん

YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの「いちみ」ちゃんと暮らしています。今回は、おばあちゃんの家に泊まりに行くことになったそうです。しかし問題がひとつ。90歳になるおばあちゃんは大の犬嫌い！90年間で、一度も犬と触れ合ったことがなかったのです。

内心ドキドキしていたという投稿主さんですが、おばあちゃんは玄関で出迎えてくれました。自分から近寄ることはないものの、いちみちゃんがあまり吠えないわんこだったため、少しだけ警戒心を解いてくれたようです。

お別れの日に起きた奇跡

田舎町を堪能した投稿主さんといちみちゃんは、帰宅することに。おばあちゃんとのお別れのとき、投稿主さんはいちみちゃんを抱っこして挨拶をさせました。するとおばあちゃんは、「噛まない？」と確認しながら、いちみちゃんの頭をなでてくれたのです。

予想外にふわふわで温かかったからか、おばあちゃんはニッコリ笑顔に。投稿主さんも、おばあちゃんの心の変化に驚いたといいます。90年間の犬嫌いをあっという間にリセットしたいちみちゃん、きっと素敵な魅力の持ち主だからでしょうね♡

この投稿に思わず心温まった人は多い様子。「なんだか微笑ましい気持ちになりました」「それくらい犬は魅力的だよね」「おばあちゃん撫でてくれてほっこり」などさまざまなコメントが寄せられました。

結婚式での爆笑ハプニング

最近、投稿主さんは結婚式を挙げたそうです。ご夫婦ともにいちみちゃんを我が子のように可愛がっているため、挙式はいちみちゃんも参加したそう。

会場はいちみちゃんの可愛さに盛り上がりましたが、ファーストバイトの真っ最中、奥様のドレスの後ろでテーブルをひっくり返し、スープをこぼしてしまったのだとか…！

ドレスで隠れていることを分かってか、しばらくスープを舐め続けていたといういちみちゃん。優しさだけでなく、ちょっぴりイタズラっ子なところも愛される理由なのかもしれません♡

YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」には、いちみちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。