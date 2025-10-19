今季限りで現役引退した元中日の中田翔氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）がスタジオ生出演した。

番組では、１７日（日本時間１８日）の米大リーグ「ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦」でドジャースが５―１でブルワーズを破り球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）を無敗で突破し、４連勝で２年連続ワールドシリーズ進出を決めたことを報じた。

大谷翔平投手（３１）は「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。打っては３本塁打、投げては６回０／３を２安打無失点１０奪三振、右肘手術から復帰後最多の１００球で勝利投手となった。二刀流勝利で打棒爆発とあり、ＮＬＣＳのＭＶＰに選ばれた。

中田氏は、日ハム時代の２０１３年から１７年まで５シーズン共にプレーした。当時の印象を聞かれ「人なつっこくて、すごくいい性格してます」と明かし「周りから見て翔平、苦労しているのかな？と見えるんですけど、しっかり裏で努力している…僕もそういうところずっと見てきましたし、努力のたまもの…しっかりやることやっていたので、すごいです」と絶賛した。

さらに大谷を「年は下ですけど、リスペクトを持った上で常に接していた。いい目標がいたというか。バッティングも最後の方はレベルが違ったので、僕もいい目標にさせてもらっていました」と明かしていた。