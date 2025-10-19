◇フランス1部 モナコ1―1アンジェ（2025年10月18日 フランス・アンジェ）

モナコのMF南野拓実（30）が親善試合（14日）でブラジルを破った日本代表戦からクラブ復帰後の初戦でアシストを記録した。

後半25分から出場すると、2分後に後方からのパスをダイレクトで前線につないでFWバログンの先制点を演出。チームは後半35分に追いつかれて1―1で引き分け、ポコニョーリ新監督の初陣を白星で飾ることはできなかった。

南野と同じく途中出場した米国代表FWバログンはいずれも代表戦2試合を戦ってから新監督が就任したチームに合流。中3日というコンディション面の考慮や連係面での時間不足もあってか、主力ながらそろって試合途中からの起用となったが、指揮官は2人のパフォーマンスに関して「満足だが、驚くことではない。彼らはインパクトを与えられると思っている。タキ（南野）のライン間でのプレーと、バロ（バログン）の深い位置での能力は分かっている。非常に満足。私はベンチ全員に期待している」と語った。

ブラジル戦でもゴールを決めた日本代表アタッカーの能力を確認し、中3日で迎える22日の欧州チャンピオンズリーグ・トットナム戦では先発起用の可能性もありそうだ。