【モデルプレス＝2025/10/19】タレントの熊切あさ美が18日、自身のInstagramを更新。トレーニングを行うバックショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】熊切あさ美「全身完璧」引き締まった美ボディ披露

◆熊切あさ美、トレーニング姿で美ボディ披露


熊切は、「1日の終わりに北島達也さんに楽しく筋トレしていただきました」と綴り、黒のスポーツブラにレギンスを合わせた姿でトレーニングを行う動画を投稿。美しいヒップラインと引き締まったボディラインを披露している。

◆熊切あさ美の投稿が話題


この投稿には「かっこいい」「努力すごい」「憧れる」「めちゃくちゃ綺麗」「全身完璧」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

