熊切あさ美、美ボディ際立つ筋トレ姿公開 「全身完璧」「努力すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】タレントの熊切あさ美が18日、自身のInstagramを更新。トレーニングを行うバックショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】熊切あさ美「全身完璧」引き締まった美ボディ披露
熊切は、「1日の終わりに北島達也さんに楽しく筋トレしていただきました」と綴り、黒のスポーツブラにレギンスを合わせた姿でトレーニングを行う動画を投稿。美しいヒップラインと引き締まったボディラインを披露している。
この投稿には「かっこいい」「努力すごい」「憧れる」「めちゃくちゃ綺麗」「全身完璧」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
