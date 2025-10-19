ケイト・スペード ニューヨークの香り新章♡ポップ オードパルファム

ケイト・スペード ニューヨークから、2025年10月15日（水）、新作オードパルファム「ケイト・スペード ポップ」が登場します。鮮やかなピンク～パープル～オレンジのグラデーションボトルに包まれた香りは、フルーツとフローラル、ウッディが融合したハッピーな調香。キャンペーンビジュアルも大胆で、自由でポップな世界観を表現しています。香りと色彩、両方で気持ちを弾ませてくれる一本です♪

ポップな香りのカラーパレット

「ケイト・スペード ポップ オードパルファム」は、ブラッドオレンジやイタリアンマンダリン、ラズベリーがトップノートで弾けるように香ります。

そこにジャスミンペタルやスズランのやわらかな花の調べが加わり、ラストはシダーウッド・ホワイトムスク・ベンゾインの温もりで包み込む構成。

大胆で明るく、かつ上品なフローラル フルーティ ウッディの香調は、秋冬にも映える甘さと余韻を演出します。

ボトルデザインとディテールに注目

ビビッドなピンクのグラデーションガラスとローズゴールドのキャップが洗練された印象を与える本作。

スペードモチーフのロゴとゴールドメタルのチャームがさりげないアクセントに。外箱にはマルチカラーのスペードフラワー柄があしらわれ、ブランドの伝統性とモダンさを融合させたデザインに仕上がっています。

見た目でも気分を引き上げてくれる存在感あるアイテムです。

全サイズ・価格・キャンペーン情報

10mL 価格：4,300円（税込）／40mL 価格：7,700円（税込）／60mL 価格：11,300円（税込）／100mL 価格：15,700円（税込）

発売日は2025年10月15日（水）、全国のディオールブティックおよび公式オンラインブティックで展開。

さらに、税込11,770円以上*の香水購入で「オリジナルポーチ」がプレゼントされるキャンペーンも実施。*限定品は対象外、数に限りあり。キャンペーン期間中にぜひチェックを。

日常を華やかにする香りをあなたに

「ケイト・スペード ポップ オードパルファム」は、香りもビジュアルも感性を刺激する特別な一本。

価格は4,300円～15,700円（税込）、10mLから100mLまで揃い、あなたの使いやすいサイズや用途に合わせて選べます。キャンペーンでの特典も見逃せません♡

香りで毎日を彩りたい方にぴったり。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも。あなたの日常に“ポップ”な彩りを添えてみてはいかがでしょうか。