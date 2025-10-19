「AKBに入る前の写真？」元AKBメンバー、“小学生みたい”な最新ショットに「リアル小学生でしょ？」の声
元AKB48で俳優の市川美織さんは10月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。「小学生みたい」な最新ショットを披露しました。
【写真】市川美織、「小学生みたい」な最新ショット！
この投稿にファンからは「小学生にみえたよ…メゾピアノのお洋服可愛いよね」「年々若返ってないか」「夜中に歩いてたら補導される」「まだ小学生でもいけるとか、どんだけ若いん？」「AKBに入る前の写真？」「部屋の実家感といいルックスと揃って完璧な答えすぎる。。」「いや、リアル小学生でしょ？」「永遠の可愛さ」と驚きの声が寄せられています。
ファンからは「あの頃よりカワイイかもしれない…」「平成女児の市川美織（31歳）が小学生過ぎる件って、yahooニュースになりそう！」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
「AKBに入る前の写真？」市川さんは「小学生みたい」とつづり、1枚の写真を投稿。ツインテールにデニムスカート、白いハイソックスの小学生女子風ファッションのとても31歳に見えないオフショットを披露しています。
「あの頃よりカワイイかもしれない…」同日の別投稿では、同じ小学生女子風ファッションのアップの写真を投稿し、「YouTube生配信中 シール帳をつくるよ！」と自身のYouTubeチャンネルの配信告知をしている市川さん。配信内容は、最近、小学生女子にブームが再来しているシール帳を作る作業動画で、その姿はやはり「小学生みたい」です。
