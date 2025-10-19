ハローキティの「フェイスポーチ」がカプセルトイに登場！ レトロかわいい全6種を用意
サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”と大切な仲間たちを題材にした「ハローキティ なかよし！ふわふわフェイスポーチ 」が、10月中旬から、全国のカプセルトイコーナーにて順次発売される。
【写真】双子の妹ミミィやたぬきのトレーシーも！ 全6種デザイン詳細
■小物入れにぴったりなサイズ感
今回登場するのは、サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”とそのお友だちの顔をデザインした縦幅13cmのフェイスポーチ。
ラインナップは全6種で、ハローキティと双子の妹“ミミィ”、そしてハローキティの友達であるおしゃべり上手なひつじの“フィーフィー”、ジョークが得意なくまの“トーマス”、いたずらっ子なたぬきの“トレーシー”がそろう。
いずれも、レトロな魅力があふれる、厚みのあるふわふわ生地を使用したデザインと、持ち運びや小物の整理にもぴったりなサイズ感が特徴のかわいらしいアイテムに仕上がっている。
