来年１月の「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走」（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地などで行われ、神奈川県内に練習拠点を置く、東海大（平塚市）が５位、神奈川大（横浜市）が７位、日本体育大（横浜市）が９位で本大会出場を決めた。

３校は、シード権を獲得している青山学院大（相模原市）、国学院大（川崎市）とともに、箱根路に挑む。

医学部がサポート、弱点の血糖値を克服

前回は１４位で本大会出場を逃した東海大は、１０時間３４分０７秒と目標としていた１０時間３５分を上回る好タイム、出場チーム中５位で本大会出場を決めた。５位で同大の名前がアナウンスされると、選手らは落ち着いた表情で深々と頭を下げた。

レースは、各校上位１０人の合計タイムで競う。前回はチーム１０番目だったロホマン・シュモン選手（４年）が、２５度まで上昇した暑さの影響を受け、ゴールの１０メートル手前で倒れ、棄権。それまで１１年連続、計５１回本大会に出場していた同大にとってまさかの予選敗退となり、この１年、起死回生を目指してきた。

同大は暑さが弱点と分析し、対策に努めてきた。暑さに慣れるため、温度や湿度などを調整出来る部屋を新たに設け、その中でランニング練習を実施した。

同大医学部の協力を得て、血糖値や脈拍、血圧などを計測して自身にあった体作りも行った。血糖値が低いことが分かったロホマン選手は、練習やレースの１時間ほど前に、羊羹（ようかん）やカステラを摂取するようになった。

迎えた今大会。ロホマン選手は、万全なコンディションで出走し、前回失速した終盤にはペースを上げ、チーム中６位でゴールした。「リベンジを果たし、予選突破できてうれしい。本戦では１０区で区間賞を目指す」と笑みを浮かべた。両角速監督も「去年と見違えるような結果を出してくれた」とたたえた。

チームトップでゴールした花岡寿哉主将（同）は「東海大のいない箱根駅伝をテレビで見て、悔しかったので、本大会出場を決められて良かった。後輩たちにシード権を残してかっこよく卒業したい」と力を込めた。