小泉孝太郎、“母＆妹”との3ショット「美形家族」「豪邸過ぎるｗセレブ感半端ないです」
俳優の小泉孝太郎が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“母＆妹”との3ショットが公開された小泉孝太郎
公式SNSは、「母・京子(黒木瞳) 長男・優太郎(小泉孝太郎) 長女・百合子(関水渚)の山王家オフショット」として3ショットを投稿。「撮影現場では和やかな雰囲気の山王家 物語の中ではそれぞれの想いが交差していきます 父・耕造(佐藤浩市)を含めた家族の関係性にも注目です」とつづった。
ファンからは「美形家族ですね〜！」「ロイヤル感ハンパないです 衣装もお家も素敵ですね 関水さんコックリ役好きでした〜 2話も楽しみです」「仲良しファミリー 今後の展開が楽しみ過ぎです ありがとうございます」「セットが豪邸過ぎるｗセレブ感半端ないです」「美男美女揃いの家族、眩しい〜」などの声が寄せられている。
