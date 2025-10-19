小泉孝太郎 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の小泉孝太郎が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】“母＆妹”との3ショットが公開された小泉孝太郎

　公式SNSは、「母・京子(黒木瞳)　長男・優太郎(小泉孝太郎)　長女・百合子(関水渚)の山王家オフショット」として3ショットを投稿。「撮影現場では和やかな雰囲気の山王家　物語の中ではそれぞれの想いが交差していきます　父・耕造(佐藤浩市)を含めた家族の関係性にも注目です」とつづった。

　ファンからは「美形家族ですね〜！」「ロイヤル感ハンパないです　衣装もお家も素敵ですね　関水さんコックリ役好きでした〜　2話も楽しみです」「仲良しファミリー　今後の展開が楽しみ過ぎです　ありがとうございます」「セットが豪邸過ぎるｗセレブ感半端ないです」「美男美女揃いの家族、眩しい〜」などの声が寄せられている。