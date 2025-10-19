【ポン酢×梅で味が決まる】鶏胸肉が、ふんわり柔らか『鶏むねの簡単梅みぞれ煮』

鶏胸肉がふんわり柔らか。口に入れた瞬間、しみじみおいしい『梅みぞれ煮』。

フライパンひとつ、加熱時間はたったの10分で完成。大根おろしと三つ葉がさっぱり感をプラスして、食卓に並べるだけでなんだか元気が湧いてきます！

『鶏胸の梅みぞれ煮』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉（大）……1枚（約300g）

大根……1/5本（約200g）

三つ葉……1/4束（約10g）

梅干し（塩分10％）……1個（約15g）

塩……ひとつまみ

片栗粉……大さじ1

サラダ油……大さじ1

〈A〉

水……3/4カップ

酒……大さじ1

みりん……大さじ2

ポン酢しょうゆ……大さじ2

作り方

（1）下ごしらえをする

・大根は皮をむいてすりおろし、かるく水けをきる。

・三つ葉は根元を切り、長さ1cmに切る。

・梅干しは種を取り、包丁でたたく。

・鶏肉は一口大のそぎ切りにし、塩、片栗粉をまぶす。

（2）加熱する

フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉を並べ入れて2分ほど焼く。焼き色がついたら返し、さらに2分ほど焼く。〈A〉と梅肉を加え、煮立ったら大根おろしを加えて、弱めの中火で3〜4分煮る。器に盛り、三つ葉をのせる。

おいしく作るコツ

大根をすりおろしたあと、そのまま加えると味が薄くなるので、必ずかるく水けをきります。水けをきった状態で120gくらいになればOKです。

大根おろしと梅干しで、鶏胸がジューシーにさっぱり楽しめる一皿。気軽に作れてほっとする味わいなので、疲れた日や忙しい日のメインにもぴったりです。

（『オレンジページ』2025年10月17日号より）