【ポン酢×梅で味が決まる】鶏胸肉が、ふんわり柔らか『鶏むねの簡単梅みぞれ煮』
鶏胸肉がふんわり柔らか。口に入れた瞬間、しみじみおいしい『梅みぞれ煮』。
フライパンひとつ、加熱時間はたったの10分で完成。大根おろしと三つ葉がさっぱり感をプラスして、食卓に並べるだけでなんだか元気が湧いてきます！
『鶏胸の梅みぞれ煮』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉（大）……1枚（約300g）
大根……1/5本（約200g）
三つ葉……1/4束（約10g）
梅干し（塩分10％）……1個（約15g）
塩……ひとつまみ
片栗粉……大さじ1
サラダ油……大さじ1
〈A〉
水……3/4カップ
酒……大さじ1
みりん……大さじ2
ポン酢しょうゆ……大さじ2
作り方
（1）下ごしらえをする
・大根は皮をむいてすりおろし、かるく水けをきる。
・三つ葉は根元を切り、長さ1cmに切る。
・梅干しは種を取り、包丁でたたく。
・鶏肉は一口大のそぎ切りにし、塩、片栗粉をまぶす。
（2）加熱する
フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉を並べ入れて2分ほど焼く。焼き色がついたら返し、さらに2分ほど焼く。〈A〉と梅肉を加え、煮立ったら大根おろしを加えて、弱めの中火で3〜4分煮る。器に盛り、三つ葉をのせる。
おいしく作るコツ
大根をすりおろしたあと、そのまま加えると味が薄くなるので、必ずかるく水けをきります。水けをきった状態で120gくらいになればOKです。
大根おろしと梅干しで、鶏胸がジューシーにさっぱり楽しめる一皿。気軽に作れてほっとする味わいなので、疲れた日や忙しい日のメインにもぴったりです。