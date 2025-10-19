平愛梨「手際がよくてセンスある」4歳息子と作ったごはん披露 顔出しショットも公開
【モデルプレス＝2025/10/19】タレントの平愛梨が10月18日、自身のInstagramを更新。4歳の三男と一緒に作った料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】平愛梨「手際がよくてセンスある」料理上手な息子の顔出しショット
平は「今日も一緒にクッキング」と綴り、唐揚げやブロッコリーとベーコンのサラダ、鯖の煮物、玉子焼きなどがずらりと並んだ夕飯の写真を公開。また2枚目には、玉子焼きのフライパンを手に握り笑顔を見せる息子の写真も投稿している。長男と次男は「ママが作るご飯とどっちが早いか勝負ね」と言う言葉でお風呂に入ってくれたものの、三男は「『僕もママと作りたい』と言って側にきた」と平。「卵をわってもらい混ぜてもらって玉子焼きが完成」「やっぱり手際がよくてセンスある」と、手伝ってくれた三男について嬉しそうに付け加えている。
この投稿には「まだ4歳なのにすごい」「未来のシェフですね」「お母さんと料理、嬉しそう」「イケメンで料理上手素敵」「将来有望」などの反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表の長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
