ロバーツ監督 ワールドシリーズ連覇へ「我々は今、ゾーンに入っている。あと4勝が必要。気を緩めることはない」

＜2025年10月17日（金）（日本時間18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースがナショナル・リーグチャンピオンシリーズを無傷の4連勝で制し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。

試合後の会見に臨んだデーブ・ロバーツ監督は、投打にわたり圧倒的な存在感を見せた大谷翔平と、9回を完璧に締めた佐々木朗希の活躍に言及しながら、チームの成長と結束を語った。

「ショウヘイのパフォーマンスは、史上最高のポストシーズンだったと思います。マウンドで10奪三振、打って3本塁打。彼が地球上で最も偉大な選手である理由がそこにあります」とロバーツ監督。

序盤の不振から見事に立ち直った大谷について「彼が背負う期待は達成不可能なほど大きいが、それに押し潰されることはない。彼は準備を怠らず、チームのために戦う選手」と語った。

また、連投で試合を締めた佐々木朗希についても、「ロウキには全幅の信頼を置いていた。ポストシーズンでは、選手がこれまでやったことのないことを求められるが、彼はそのプレッシャーを楽しんでいた」と称賛。

若き右腕の成長を「この経験が彼をさらに大きくする」と評価した。

快進撃を続けるチームについて問われると、「我々は今、ゾーンに入っている。良い野球をしているが、気を緩めることはない」と気を引き締めた。

そして最後に「我々の仕事はまだ終わっていません。あと4勝が必要です」と、ワールドシリーズ制覇へ向けた覚悟を言葉にした。ロサンゼルスの夜を沸かせた快勝劇の裏に、ロバーツ監督の揺るぎない信頼と哲学があった。

