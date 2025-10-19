ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 天津市で国際ヘリ博覧会 中国陸軍「風雷」隊が飛行披露 天津市で国際ヘリ博覧会 中国陸軍「風雷」隊が飛行披露 天津市で国際ヘリ博覧会 中国陸軍「風雷」隊が飛行披露 2025年10月19日 10時31分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。（天津＝新華社記者／張永進） 【新華社天津10月19日】中国天津市で開かれている第7回中国天津国際ヘリコプター博覧会は18日、一般公開に入った。中国人民解放軍陸軍「風雷」飛行表演隊がアクロバット飛行を披露し、来場者を魅了した。１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。（天津＝新華社記者／張永進）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。（天津＝新華社記者／李傑）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。（天津＝新華社記者／李傑）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。（天津＝新華社記者／張永進）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。（天津＝新華社記者／張永進）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。（天津＝新華社記者／劉芳）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。（天津＝新華社記者／李傑）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。（天津＝新華社記者／李傑）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。（天津＝新華社記者／劉芳）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。（天津＝新華社記者／李傑）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。（天津＝新華社記者／張永進）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。（天津＝新華社記者／李傑）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。（天津＝新華社記者／劉芳）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。（天津＝新華社記者／張永進）１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。（天津＝新華社記者／劉芳） リンクをコピーする みんなの感想は？