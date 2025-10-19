元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、18日放送の同局ラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自身の人付き合いについて語った。

この日は、田中がMCだったTOKYO MXの帯番組「ひるキュン！」で共演していたフリーアナ堀江聖夏がゲスト出演。同番組での共演から現在まで約9年間縁が続いていることを明かした。

田中は人付き合いについて「確かに嗅ぎ分けるレーダーがすごくあって。この人、危なそうだなとか、この人、関わるとややこしそうだなと思う人は、自然とあんまり仲良くならないかも」と告白。「多分直感だと思う。この人ヤバそうみたいな。そしたらスッといなくなったりするんだけど」と自身の傾向を明かした。

交友関係について「すごくたくさん仲良くはならない」といい、「その中で何か思いを持って伝えたいと思うのって、お付き合いしている大事な人だったり、毎日一緒にやっていた堀江だったり。そういう人たちなのかなと思う」としみじみ。「あとはマネジャーさんとか一番近くに今いて、仕事を一緒に二人三脚でやってるなって感じだから。だから『こう思った』っていうことはたまに手紙で書いて伝えたりするし」と話していた。