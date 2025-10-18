千葉Jが群馬との接戦を制しクラブ初の開幕6連勝…ホグが決勝ダンクを叩き込み19得点
10月18日、LaLa arena TOKYO-BAY（ララアリーナ東京ベイ）で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第4節GAME1が行われ、千葉ジェッツが群馬クレインサンダーズに勝利しクラブ初の開幕6連勝を飾った。
前半はどちらも譲らない互角の戦いを演じ、群馬が2点リードで試合を折り返す。後半に入っても田代直希が3ポイント決めれば好調な細川一輝が決め返しと両者譲らずに試合が進む。
第4クォーターもワンポゼッションリードする群馬を追う千葉J、残り1分11秒に富樫勇樹の長距離砲で逆転するも、ケリー・ブラックシアー・ジュニアがドライブでアンドワンをもぎ取り再逆転を許す。残り2秒で放たれた渡邊雄太の3ポイントはリングに弾かれたものの、富樫が繋いだボールをディー・ジェイ・ホグがダンクで叩き込み千葉Jが劇的勝利を収めた。
6連勝をあげた千葉Jは、ホグが19得点、ジョン・ムーニーが16得点、11リバウンド、渡邊が14得点をマーク。一方、群馬はヨハネス・ティーマンが15得点、トレイ・ジョーンズとエージェー・エドゥが13得点を挙げた。
■試合結果
千葉ジェッツ － 群馬クレインサンダーズ（＠LaLa arena TOKYO-BAY）
千葉J｜23｜16｜21｜20｜＝80
群馬 ｜20｜21｜21｜17｜＝79
【動画】ホグがダンクを叩き込み試合を決める
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26
B1リーグ戦 第4節 GAME1
vs. 群馬
4Q
6連勝目❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥
最後の最後まで粘り強く全員でボールを繋ぎ#2 富樫のリバウンドから#10 ホグの得点で逆転勝利を掴み取る🤝❤️🔥🔥
LIVE配信は▼https://t.co/yZbac4LAmE#千葉ジェッツ pic.twitter.com/8pU6uDmNHB
- 千葉ジェッツふなばし 🛫PAINT IT JETS✨ (@CHIBAJETS) October 18, 2025