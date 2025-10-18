仙台が三遠の追い上げを振り切り4勝目…ジャレット・カルバーが19得点

10月18日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第4節GAME1がゼビオアリーナ仙台で行われ、仙台89ERSが82－79で三遠ネオフェニックスを下した。

前半は仙台が渡辺翔太を中心に高確率で3ポイントを沈め前に出ると、後半もゾーンディフェンスを有効に使いながら第3クォーターを10点リードで終える。第4クォーターは一時15点差までリードを広げたものの、ファウルが嵩みネイサン・ブース、ブーバカー・トゥーレが立て続けにファウルアウト。その後大浦颯太、ダリアス・デイズを中心に追い上げられたものの、最後まで逃げ切って勝利を収めた。

4勝目をあげた仙台89ERSは、ジャレット・カルバーが19得点、渡辺が3ポイント5本を含む18得点、セルジオ・エル ダーウィッチが13得点をマーク。ここまで3勝3敗となった三遠はデイズが24得点、ヤンテ・メイテンが15得点10リバウンド、デイビッド・ヌワバが12得点12リバウンドをあげた。

■試合結果



仙台89ERS 82－79 三遠ネオフェニックス（＠ゼビオアリーナ仙台）



仙台｜26｜16｜21｜19｜＝82



三遠｜17｜17｜19｜26｜＝79

【動画】トゥーレがアリウープでワンハンドダンクを叩き込む！