¡Ú10·î18Æü¤ÎW¥êー¥°¥×¥ì¥ß¥¢·ë²Ì¡Ûºòµ¨·è¾¡¥«ー¥É¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤¬À©¤¹¡ÄENEOS¤Ï¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ë²÷¾¡
¡¡10·î18Æü¡¢£×¥êー¥°¥×¥ì¥ß¥¢¤Î2025-26¥·ー¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¡¢³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÄÌ»»5Ç¯°Ê¾åÆüËÜ¹ñ¤ËºßÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦µ¬Ìó¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢³Æ¥Áー¥à¿·¤¿¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ê¤É¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡TOYOTA ARENA TOKYO³«¶ÈµÇ°¤È¤·¤ÆÆ±¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ó¥Æ¥íー¥×¥¹¤È¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥Ä¤Î»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£º£²Æ¤Ë¤ÏWNBA¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î»³ËÜËã°á¤¬Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é2ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¿·²ÃÆþ¤ÎÄ¹²¬Ë¨±Ç»Ò¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤êÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥¸¥ê¥¸¥ê¤Èº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢68－46¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ENEOS¥·¥ã¥ó¥½¥ó¡¢»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Ëº£¥·ー¥º¥ó¤«¤éENEOS¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¤Ø¤ÎµÜºêÁá¿¥¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ÈÏ¢·È¥×¥ìー¤Ç¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤òËÝÏ®¤·Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÁè¤¦¿·³°¹ñÀÒÁª¼êÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤âENEOSÂ¦¤¬ÆÀÅÀ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤â¤ËÀ©¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡¢97－71¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¾º³Ê¤·¤¿±©ÅÄ¥ô¥£¥Ã¥ー¥º¤È¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥¦¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÂÐÀï¡£³«»Ï¤«¤éÃæ³°¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¤¥·¥ó¤Ë¥êー¥É¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âËÜ¶¶ºÚ»Ò¤Ê¤É¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÎ¥¤µ¤ì¤º¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯±©ÅÄ¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¡¢¥·¥åー¥È¤¬Íî¤Á»Ï¤á¤¿±©ÅÄ¤ò¿·²ÃÆþ¤Î¥¢¥ß¥é ¥¸¥ã¥Í¥¤ ¥³¥ê¥ó¥º¤òÃæ¿´¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ó¤¬75－60¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥«ー¥É¤¬³«Ëë¤«¤é·ãÆÍ¤·¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥Ö¤È¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¿·ÀïÎÏ¤Î¥¢¥«¥Èー¥ªー¥µ¥ê¥Æ¥ó ¥¨¥Ö¥ê¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤Ë¤À¤¬¡¢ÌùÌ¤Æà³¤¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì2ÅÀ¥êー¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾¡¢3¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼Äºêßº¤Î¡É3ÅÀ¥×¥ìー¡É¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤¬ÅÀº¹¤òÎ¥¤·¡¢80－69¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎºÆÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£µÜß·Í¼µ®¤Ï16ÆÀÅÀ12¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£10·î15Æü¤ÎW¥êー¥°¥×¥ì¥ß¥¢·ë²Ì
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ó¥Æ¥íー¥×¥¹ 68－46 ¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥Ä
Åìµþ±©ÅÄ¥ô¥£¥Ã¥ー¥º 60－75 ¥¢¥¤¥·¥ó¥¦¥£¥ó¥°¥¹
ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º 97－71 ¥·¥ã¥ó¥½¥ó²½¾ÑÉÊ¥·¥ã¥ó¥½¥óV¥Þ¥¸¥Ã¥¯
ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥Ö 80－69 ¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹