ペリカンズのベテランビッグマン、ケボン・ルーニーがレギュラーシーズン序盤戦を欠場

10月16日（現地時間15日、日付は以下同）。ニューオーリンズ・ペリカンズは、ケボン・ルーニーが左ヒザの近位脛腓靱帯（脛骨と腓骨の関節面をつなぐ靭帯）を捻挫したため、2～3週間後に再評価を受けることになると発表した。

今夏のFA（フリーエージェント）戦線で、ルーニーはNBA入りから10シーズンを過ごしたゴールデンステイト・ウォリアーズを退団し、ペリカンズへ移籍。206センチ100キロのビッグマンは、プレシーズンゲーム2試合で平均13.8分3.5得点2.5リバウンド1.5アシストをマーク。

ただ、今月5日にオーストラリアのメルボルンで行われたサウスイースト・メルボルン・フェニックス戦で同箇所を負傷。そのため、23日のレギュラーシーズン開幕戦（対メンフィス・グリズリーズ）を筆頭に、レギュラーシーズン序盤戦を欠場することに。

ザイオン・ウィリアムソンやデジャンテ・マレー、ジョーダン・プールらを擁するペリカンズは、ルーニー不在の期間に先発センターへキャリア2年目のイブ・ミッシを起用し、新人デリック・クイーンや2年目のカルロ・マトコビッチらがバックアップを務めることとなる。