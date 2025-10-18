新作NBAカード発売記念イベントが全国3店舗で実施…クーパー・フラッグも登場

10月18日、株式会社ミントは、NBA公式トレーディングカードの最新作「2025-26 TOPPS BASKETBALL」の発売を記念し、全国3店舗にて開封イベント「NBA FLAGSHIP LAUNCH CELEBRATION」を開催することを発表した。

「2025-26 TOPPS BASKETBALL」は、NBAの公式ライセンスを再度取得し蘇ったToppsならではの象徴的デザインをはじめ、レブロン・ジェームス（ロサンゼルス・レイカーズ）やステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）などのレジェンドに加え、大注目のスーパールーキー、クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）も収録される。

Toppsは1938年創業の老舗企業で、1950年代からMLB公式カードの発行で圧倒的な地位を確立した。子どもたちがチューインガムのおまけとしてカードを集める文化を定着させ、選手写真・統計・サインなどを体系化した「近代カードの原型」を作った存在だった。かつて、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）やコービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ）、レブロン・ジェームズのルーキーカードを手がけ、多くのコレクターが注目する名作を次々と世に送り出していた。

しかし、2009年にNBAがPanini社と独占契約を結び、Toppsは市場から撤退。以後15年以上、NBAの公式カードを発行できない状態が続いたが、それでも野球やサッカー（UEFAなど）、F1といった他競技で事業を展開し、ブランド自体は存続していた。

転機が訪れたのは2022年。FanaticsがToppsを買収した。Fanaticsはアメリカを拠点とするスポーツ関連ビジネスの大手企業で、MLBやNFL、NBAなどの公式グッズ販売を手がけるほか、近年はデジタルコレクティブルやECプラットフォーム事業にも進出している。巨大な流通網とデジタル基盤を得たToppsは、再びNBAとのライセンス契約を実現。かつてカード文化の基礎を築いたToppsが、最新テクノロジーとともに「伝統と革新の融合」を掲げて帰ってきたのだ。

そんなToppsの復活を記念し、当日は「2025-26 TOPPS BASKETBALL」をはじめとするNBAカードの魅力を体感できる各店舗ごとのオリジナル企画を実施。また、開封・コレクション・展示の3要素を融合させ、トレカ初心者からコレクターまで楽しめるイベントが予定されている。中でも東京会場では、イラストレーターの三辺詩音氏が特別ゲストとして参加する予定だ。

クーパー・フラッグのルーキーカード

■「NBA FLAGSHIP LAUNCH CELEBRATION」開催概要



開催日：2025年10月25日（土）



開催店舗：MINT LAB TOKYO / MINT 大丸心斎橋店 / MINT 名古屋店