アルバルク東京が茨城ロボッツに勝利…テーブス海とライアン・ロシターが今季初出場

10月18日にTOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第4節が行われ、アルバルク東京が茨城ロボッツと対戦した。

A東京は開幕から欠場が続いていたテーブス海に加え、インジュアリーリストから抹消されたライアン・ロシターが先発出場。小酒部泰暉、安藤周人、セバスチャン・サイズとともに今シーズン初めてリーグ戦のコートに立った。

第1クォーターから積極的に3ポイントシュートを放ち、25－21と4点のリードを奪った。続く第2クォーターでは福澤晃平が3本の長距離砲を含む4本のフィールドゴールをミスなく成功。相手を11得点に抑え、50－32と点差を拡大した。

後半は第3クォーターに点差を縮められたものの、ザック・バランスキーが要所で3ポイントを決めれば、マーカス・フォスターも加点。テーブスのブザービーターで締めくくると、最後の10分間も逆転を許さず、81－68でホーム2連勝を飾った。

A東京はターンオーバーがわずか6個。チーム全体で40本中15本の長距離砲を沈めた。個人スタッツではテーブスと福澤がともにチーム最多13得点。サイズ、フォスターがともに12得点で続き、ロシターは15分3秒のプレータイムで7得点4リバウンド3アシストを挙げた。

■試合結果



アルバルク東京 81－68 茨城ロボッツ



東京｜25｜25｜19｜12｜＝81



茨城｜21｜11｜21｜15｜＝68

【動画】アルバルク東京vs茨城ロボッツのハイライト