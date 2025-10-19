¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡ßSV¥ê¡¼¥°¡Û ·²ÇÏ¤ÎÃæÌî¹¯±©¤¬Áª¤Ö¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡©¡¡°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤¿Æü¸þæÆÍÛ¤Î¥Ç¥£¥°
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£´¡Ë
·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¡ÃæÌî¹¯±©¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§ÃæÌî¹¯±©¤Ï¡¢µþÅÔµÌ»þÂå¤Ë¥Ó¡¼¥Á¤È¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÇÁ´¹ñ¤Ø¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÀèÇÚ¤ÎÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡ä¡ä¡Ë
¡¡¸½Ìò¤ÎSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡©
¡Ê£ã¡Ë¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡Áª¼ê¼Ì¿¿¡¿SV¥ê¡¼¥°
¡ãSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ä
Q£±¡¢´ÆÆÄÌÜÀþ¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
¡Ú¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Û
¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤È¤ÎÆü¸þæÆÍÛ¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Û
º´µ×ÁáÀ»¿Ã¡Ê°æïò»³³Ø±¡¹â¹»¡Ë¡¢ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡ÊÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Û
·îÅç·Ö¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë¡¢¹õÈøÅ´Ï¯¡Ê²»¶ð¹â¹»¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥¿¡¼¡Û
µÜÐÒ¡Ê°ð²Ùºê¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ê¥Ù¥í¡Û
À¾Ã«Í¼¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡ÖÆü¸þ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥Ó¡¼¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ì¥·¡¼¥Ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢"¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÀï¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤"¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª¡¡ÌÚÅÆ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£µÕ¤Ëº´µ×Áá¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥í¡Ê¹õÈø¡Ë¤Ï¡¢¿´¤Î¹¤µ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ä¥Ã¥¡¼¡Ê·îÅç¡Ë¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤«¡£ÎäÀÅ¤ËÊª»ö¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¾å¼ê¡£¥Ä¥Ã¥¡¼¤âÆ¬¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÎÌÚÅÆ¤µ¤ó¤¬¥¦¥©¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤ëÊ¬¡¢¥ß¥É¥ë¤ÏÎäÀÅ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç±Æ»³¡ÊÈôÍº¡Ë¤«ÐÒ¤«¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÐÒ¤Î¡Ø¤è¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤â¤ó¤Ç»Ù¤¨¤¿¤ó¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾Ã«¤Ï¡¢Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤¬¤¢¤ëÌÚÅÆ¤µ¤ó¤ò¡¢¸µµ¤¤Ç»Ù¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Q£²¡¢¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¦´¶¤·¤¿¾ìÌÌ¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡ÖÌÚÅÆ¤µ¤ó¤Î¡Ø"³Ú"¤¸¤ã¤Ê¤¯"³Ú¤·¤¤"¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ó¤ÀÅö»þ¡¢»ä¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸´Á»ú¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£°ÊÍè¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÌÚÅÆ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢ÆÉ¤à¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
Q£³¡¢ºîÃæ¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
±¨Ìî¹â¹»vs°ð²Ùºê¹â¹»
¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÊÈøÇò¡Ë¥¢¥é¥ó¤¯¤ó¤Î¥Î¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¡¢Æü¸þ¤¬¥Ç¥£¥°¤Ç¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¡£Á´ÆüËÜ¥æ¡¼¥¹¤Î¹ç½É¤Ë¡¢Æü¸þ¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¡£À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¸þ¤Ï¥Ó¡¼¥Á¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¥Ó¡¼¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÃæÌî¹¯±©¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤ä¤¹¤Ï¡Ë
½êÂ°¡§·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
2002Ç¯£··î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¡£171cm¡¦¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£¾®³Ø¹»£±Ç¯¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£µþÅÔµÌ¹â¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤é½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¡£¹ñÂÎ¤Î¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¥µ»¤Ë¤âµþÅÔÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·½àÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤Ç¤Ï£´Ç¯»þ¤Ë¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¡£Â´¶È¤·¤¿º£Ç¯¡¢·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£