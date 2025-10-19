タレントの新山千春（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。父の70歳誕生日旅行での親子ショットを披露した。

「父！70歳の誕生日 青森から東京にきてもらいました」と書き出すと、父の誕生日を祝福する2ショットや、旅先での2ショットをアップ。

「20年くらい前から伊根は行ってみたかった！と話す父。わたしもお気に入りの場所の伊根に父と一緒に行きたくてレンタカーを借りて京都から2時間のドライブ！！」と京都府の伊根町を訪れたとした。

「たくさんの笑顔をみてる旅。綺麗な景色をみてはもぉーくることはできねぇだろーな…としみじみ話す父の言葉に何度もグッと涙を堪えた旅。その言葉を聞くたびに絶対、また連れてきたいとおもうのです」と心境を明かすと、「デビューが決まって、青森から14歳で東京にでたので父とこうして2人でゆっくり観光できる時間はすごく貴重で楽しみな時間です」などと記した。

新山の投稿に、フォロワーからは「素敵です」「お父様、お誕生日おめでとうございます いつも親孝行していて、ほんとに素晴らしい」「そんな父思いの娘さんが羨ましすぎます」「朝から感動して号泣です 父娘の旅、最高ですね」といった反響が寄せられている。