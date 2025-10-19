¡Ú½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹ÃæÌî¹¯±©¤Ï¡¢µþÅÔµÌ»þÂå¤Ë¥Ó¡¼¥Á¤È¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÇÁ´¹ñ¤Ø¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÀèÇÚ¤ÎÏÂÅÄÍ³µª»Ò
¡Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÏÉð´ï¤È¤¤¤¦¤«......¼«Ê¬¤¬¡Ø¹¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬ÞÕ¿È¤Î°ì·â¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½¦¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¥É¥ó¥Þ¥¤¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É......¤Õ¤Õ......¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÇÌ¥¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¢ÃæÌî¹¯±©¡Ê23ºÐ¡¿·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¾®À¼¤Ç¸À¤¦¡£¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯½Ì¤á¡¢»ëÀþ¤ÎÀè¤ÏÉ¨¤Î¤¢¤¿¤ê¡£¤¤¤«¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÀ¼¿§¤À¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÉÔÅ¨¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¾Ð¤¤¡¢¤É¤³¤«¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¢ÃæÌî¹¯±©¡Ê¼Ì¿¿¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë
¡ÖÂåÉ½¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥É¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é±ó¤¤Â¸ºß¤Ç......¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë......¡ØÂåÉ½¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¤ä¤Ï¤êÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ÈÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤Ï¹µ¤¨ÌÜ¤À¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÌî¿´Åª¤Ç¡¢Ä©ÀïÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤Á¤é¤¬Èà½÷¤ÎÀµÂÎ¤«¡£ÁêÈ¿¤¹¤ë´¶¾ð¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥Ð¥ì¡¼¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»°½Å¸©¤Î¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃæÌî¤¬¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»£±Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤ê¡¢¾®³Ø£²Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëº¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²È¤Ç¤Ï¤½¤ï¤½¤ï¤·¤ÆË½¤ì²ó¤Ã¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤É¤³¤«¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¤À¤Ã¤Æ¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÈÇº¤ß¡¢¥Ð¥ì¡¼¤òÁªÂò¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¾åÃ£¤ÎÉý¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö£¶Ç¯À¸¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø»ä¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤ò±Û¤¨¤¿¡¢½õÁö¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ§¤ß¹þ¤á¤¿......¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤â¡Ø¥Ê¥¤¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤â¡Ø¥¤¥¨¡¼¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ì¥·¡¼¥Ö¤â¹¥¤¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Ãæ³Ø¤ÏÉô³è¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£Ã±½ã¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£JOC¡Ê¾Íè¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÃæ³ØÀ¸¤òÁªÈ´¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Îý½¬²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿µþÅÔµÌ¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¡£¶¯¹ë¹»¤Ç1Ç¯À¸¤«¤é½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¤·¡¢£²Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¾å¤Ë¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Î¡ËÏÂÅÄ¡ÊÍ³µª»Ò¡¿NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£¡ØºÇ¸å¤ÏÀäÂÐ¤ËÏÂÅÄ¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÍê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤â¹â£²¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â£²¤Î»þ¤Ë¤Ï¹ñÂÎ¤Î¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤â¡¢µþÅÔÂåÉ½¤È¤·¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¹ñÂÎ¤Î¾¯Ç¯¡¦¾¯½÷¤ÎÉô¤Ç¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤¬Àµ¼°¤Ë½é¤á¤Æ¼ïÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼ÀìÌç¤ÎÁª¼ê¤È¡¢µþÅÔ¤Î¹â¹»¤Î¥¤¥ó¥É¥¢Áª¼ê¤òÁÈ¤Þ¤»¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À»Ò¤¬ÄÌ¤¦¹â¹»¤Ï»³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÆÃÀß¥³¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»Ò¤â¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢µþÅÔÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍÛµ¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬³«Êü¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶î¤±°ú¤¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ú°ìÅÙ¤Ï¥Ð¥ì¡¼¤òÄü¤á¤«¤±¤¿¡Û
¡¡µþÅÔ¤Ç¤ÏÎÀÀ¸³è¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¤¬Îý½¬¤À¤Ã¤¿¡£·î¤Ë£±Æü¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤äÆ±´ü¤ÈµþÅÔ±Ø¤Þ¤Ç¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£¿©»öÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ«Ï£¡¢¸á¸åÏ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃæÌî¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ð¥ì¡¼¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µþÅÔµÌ¤Ï21Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Õ¹â¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÌî¤¬¹â¹»£³Ç¯»þ¤ËÍ½Áª¤Î·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÀäË¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«......Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÁÅý¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤Ç¤¹¤Í¡££³Ç¯À¸¤¬¤Õ¤¿¤ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¼µéÀ¸¤¬Â¿¤¯¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÉé¤Î´¶¾ð¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¡Ø¥Ð¥ì¡¼¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ó¤ÇÂç³Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Êì¤¬¡Ø¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸Ä¹¤¤¤«¤é¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃæÌî¤ÏÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢SV¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£ºß³ØÃæ¤Ë¡¢ÆâÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÔËÌ¤òÎÈ¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ð¥ì¡¼³¦¤ËÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ë¡×
¡¡¤½¤Î°Õµ¤¤ä¤è¤·¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤È¤Î"ÆóÅáÎ®"¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÃæÌî¹¯±©¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤ä¤¹¤Ï¡Ë
½êÂ°¡§·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
2002Ç¯£··î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¡£171cm¡¦¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£¾®³Ø¹»£±Ç¯¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£µþÅÔµÌ¹â¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤é½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¡£¹ñÂÎ¤Î¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¥µ»¤Ë¤âµþÅÔÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·½àÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤Ç¤Ï£´Ç¯»þ¤Ë¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¡£Â´¶È¤·¤¿º£Ç¯¡¢·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£