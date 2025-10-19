18日に英国の首都ロンドン近郊のアスコット競馬場でブリティッシュチャンピオンズデーが開催され、英国平地競馬の25年シーズンが幕を閉じた。

オイシン・マーフィー（30）が年間143勝を挙げ、19、20、21、24年に続く5度目の英リーディングジョッキーに輝いた。2位はビリー・ロクナン（19）で108勝だった。

この日、アスコットで表彰されたマーフィーは「英国は非常に競争が激しく、G1優勝の経験が豊富な騎手や才能豊かな若手ら優秀な騎手がそろって勝つことが難しい。またリーディングを獲れてうれしい」と笑顔。「ビュイックとはよく一緒に旅をしていて春にカタールやサウジアラビア、ドバイに行った時に彼が“頑張らないと”と私を鼓舞してくれたんです。その言葉が心に響きました」と先輩ジョッキーに感謝した。

19年にスワーヴリチャードでジャパンC制覇、21年に米国のBCディスタフでマルシュロレーヌを勝利に導くなど日本でもおなじみの存在。今春はビザンチンドリームとのコンビでサウジアラビアのレッドシーターフハンデキャップを制し、秋にフォワ賞Vから凱旋門賞5着に入った。

◇オイシン・マーフィー 1995年9月6日生まれ、アイルランド出身の30歳。13年に騎手デビュー、英国を拠点に活躍する。17年、仏フォレ賞でG1初制覇。日本では18年12月に初めて短期免許を取得し、19年ジャパンC（スワーヴリチャード）を含めてJRA通算343戦68勝。19年にディアドラで英ナッソーS勝ち、この年から3年連続で英国リーディングジョッキーに輝く。21年、マルシュロレーヌで米BCディスタフ勝ち。