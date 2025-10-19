Í³¿¤ò¡ÈMVP¤Ë¤·¤¿¡ÉÂçÃ«¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤òÈ¯¸«¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡Ö¥È¥í¥Õ¥£¡¼»ý¤¿¤»¡Ä¡×Àä»¿¤ÎÍò
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢Æ±Î½¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¸«¤»¤¿¡È¿è¤Ê¡É·×¤é¤¤¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè4Àï¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£MVP¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿»³ËÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»³ËÜ¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡ÖMVP¡×¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎNLCSÂè4Àï¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦Âç³èÌö¤ÇMVP¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¤¿¤À»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±Î½¤ò¤Þ¤º¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¡£3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÏ¢¾¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£MVPµé¤ÎÆ¯¤¤ò¾Î¤¨¤ë¹ÔÆ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¼¡¡¹¤Ë´¶Æ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖæÆÊ¿¤µ¤ó¡¢¤ªÁ°¤âMVP¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤ÇÍ³¿¤µ¤ó¤Ë¤â»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤ªÁ°¤¬MVP¤Ã¤Æ¤³¤È¥©¡©¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡×
¡ÖMVP¥È¥í¥Õ¥£¡¼»ý¤Ã¤Æ¤ëÍ³¿¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡×
¡ÖÍ³¿¤Ë¼«Ê¬¤¬³Í¤Ã¤¿MVP¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¥Þ¥¸¤Ç°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡Ö¤¿¤Ö¤óÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»³ËÜÍ³¿¤¬MVP¤è¤Í¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ºÆ¤Ó2¿Í¤ÎÂç³èÌö¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¡£
