『夢と創造の果てに ジョン・レノン最後の詩』伝説的行動の裏に隠された真実とは――特報＆場面写真解禁
映画『夢と創造の果てに ジョン・レノン最後の詩』より、特報と場面写真が解禁された。
【動画】貴重映像がふんだんに！『夢と創造の果てに ジョン・レノン最後の詩』特報
本作はジョン・レノンの生涯最後の10年間に焦点を当て、ビートルズ解散後も独自に進化を遂げ、革新的な音楽を生み出し、反戦運動の最前線に立った、史上最も影響力のあるポップカルチャーアイコンの一人となった伝説の人物の軌跡をたどる。
貴重なアーカイブ映像をふんだんに収録しているほか、最後のアルバムに秘密裏に集められたミュージシャンとスタッフ、「君にスクープをあげる」と一番に秘密を教えてもらったジャーナリストや、射殺された12月8日にジョンをインタビューし、事件前にマーク・チャップマンと話したジャーナリスト、たまたまジョンが担ぎ込まれた病院にいたジャーナリスト、ジョン・レノンの親しい友人たちが、伝説となった彼の行動の裏に隠された真実を赤裸々に語る。
中でも、実現しなかった1981年のカムバック・ツアーの詳細、改めて語られるジョンとヨーコの出会いや生活の全貌など、ファンにとって目新しい情報が満載。ジョンとヨーコの個人秘書でありプロダクション・アシスタントを務めたメイ・パンとの「失われた週末」、ポール・マッカートニーとの法廷闘争、薬物使用についての詳細も明らかに。さらにはグリーンカード取得のための苦闘、夫であること父であることの難しさなどについても語られる。
映画『夢と創造の果てに ジョン・レノン最後の詩』は、12月5日より全国順次公開。
