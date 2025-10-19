¿¿ÈôÀ»¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î½é¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡ÊõÄÍÂàÃÄ¸å¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Î¥Ð¥ì¥¨¶µ»ÕÌò¤¬Å¾µ¡¤Ë
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢ÂàÃÄ¸å¤Ï¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¿¿ÈôÀ»¡£1995Ç¯¤Ë½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç¤«¤é30Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÂàÃÄ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¡Ø¿¿⾶À» 30th Anniversary Live¡Ù¤ò10·î20Æü¡¦21Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£Á´4²ó¤Î¸ø±é¤¬SOLD OUT¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¿¿Èô¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë30Ç¯¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¿¿ÈôÀ»»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬½é¥é¥¤¥Ö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡½¡½·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê30Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¿¿Èô¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£17Ç¯´ÖÊõÄÍ¤ÇÉñÂæ¤òÆ§¤ß¡¢·ÝÇ½À¸³è¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÉñÂæ¿Í¤È¤·¤Æ17Ç¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È·ÝÇ½À¸³è¡É30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤´¶¤¸¤âÀµÄ¾¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ý»ö¤Ë30Ç¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Î´ü´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å·ÝÇ½¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¤â¤â¤¦14Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤¹¤°ÊõÄÍ¤ËºßÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿·îÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ò·ÝÇ½³¦¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯Â³¤±¤Æ¤³¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢10·î20Æü¡¦21Æü¤È´Ý¤ÎÆâ¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¿¿Èô¡§¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï»äÈ¯¿®¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼þÇ¯¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤ì¤ëÊõÄÍ¤ÎÀèÇÚ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬1²ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤äÌµÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³§¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤µ¤¡¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö»ä¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ê¤ê¡Ä¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç£°¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤È½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¡£¼«Ê¬¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ì¤ó¤Î¤«¡¢¿¿Èô!?¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì½ê¤âÆü»þ¤â·è¤Þ¤ê¤È¤¦¤È¤¦Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
1¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÌµÍý¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«À®¤êÎ©¤Ä¤«¤â¤È¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾åµéÀ¸¡Ê°ÂÍö¤±¤¤¡¢Ä«À¡¤±¤¤¡Ë¡¢Áê¼êÌò¡ÊºùÇµºÌ²»¡¢ÍöÇµ¤Ï¤Ê¡Ë¡¢²¼µéÀ¸¡ÊÁÔ°ìÈÁ¡Ë¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂàÃÄ¸å½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿¿Èô¡§¡È²Î¤Î¿Í¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡£ÂàÃÄ¸å¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤È¤«¡¢ËèÇ¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏÉñÂæ½Ð±é¤â2Ç¯¤Ë1ÅÙ¤È¤«¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤âÂ¿¤¯¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¥³¥Ä¥³¥Ä¤È·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤ä¤ë¡¢Éßµï¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¼ÂÓ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤ÆÂçÁû¤®¤·¤¿¤é¸Ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼å¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡Ä¡£
¤Ç¤â¡¢1²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ30Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢±ÇÁü¤Î¤ª»Å»ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ã¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤Ã¤È¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉñÂæ¤Ï¸¶ÅÀ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²Î·àÃÄ½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡È²Î¡É¤â¡È·à¡É¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤³¤ÎÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡ª¡×¤È½Å¤¿¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¢¡½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤¦¶õ´Ö¤Ë
¡½¡½¤Þ¤â¤Ê¤¯³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿¿Èô¡§¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤í¤¦¤È¤«¡¢¾å¼ê¤¯¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÍ¾·×¤ÊÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤òÄ°¤¯¤È¡Ö¤Ï¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£²ó¤âÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¤ê¡¢·à¾ì¤Î¶õ´Ö¤äµ¨Àá¤Ê¤É¤¢¤Î»þ¤Î¾ð·Ê¤¬¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤È¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤Î²Ö¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºé¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È±¤ÎÌÓ¤â¿¤Ó¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤½¤ì¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡Ö¤¢¡ª²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¿¿Èô¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥¥¶¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡Á¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹æµãÉ¬»ê¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿¿Èô¡§¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢¤ª¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤Û¤Û¤Û¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Éßµï¤¬¹â¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÁû¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥Ã¥º¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¤ª²È¤«¤éÃå¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤º¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊõÄÍ¤Ï¤ª¹Ôµ·¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¥¥ã¡¼¡ª¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¥·¡¼¥ó¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤³¤Ï¥¥ã¡¼¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1²ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£²«¿§¤¤´¿À¼¤â14Ç¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥·¥ç¡¼¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤à¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¢¨¿¿Èô¤Ï¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð±éÃæ¡Ë¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¿¿Èô¡§¤½¡¦¤ì¡¦¤¬¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½°ÂÍö¤µ¤ó¡¢ÁÔ¤µ¤ó¤È¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÌÔ¼Ô¡É¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¿¿Èô¡§°ÂÍö¤µ¤ó¤Î²ó¤Ï¼Ü¤ò¤¹¤´¤¯¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¨¤ê¤¿¤ó¡ÊÁÔ¡Ë¤È¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤È2ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ°ìÈÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¶Ê¤·¤«¤êÊÂ¤Ó¤·¤«¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¤·¤«¤ê¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹½À®¤ÎÉ´²Ö¡Êº»Î¤¡ËÀèÀ¸¤¬¡Ö¤â¤¦¤½¤³¤Þ¤Ç¡ª¡×¤È¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½6·î¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¼çºÅ¤Î¥ï¥¿¥Ê¥Ù25th¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡õ¥µ¥ó¥¥å¡¼¡Ù¤Ë¤â¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿Èô¡§¤¤¤Ä¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤äÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä´¶³Ð¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤ÈÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÉñÂæ¤«¤éµÒÀÊ¤ò¸«¤ë´¶³Ð¤â²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â³è¤«¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À²ñ¾ì¤Î¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê´¶¤¸¤ÇµÒÀÊ¤ÈÉñÂæ¤¬¶á¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿²ñ¾ì¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÀÎ¤Î¤è¤¦¤ËÆó³¬ÀÊ¤ËÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Î¥Ð¥ì¥¨¤ÎÀèÀ¸Ìò¤¬Å¾µ¡¤Ë
¡½¡½ÂàÃÄ¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤½¤Î½÷¡¢¥¸¥ë¥Ð¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¾«Ç¯¡Ù¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¡¢10¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é10¤Î¿¿Èô¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿¿Èô¡§´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£ÆâÅÄ¡Ê±Ñ¼£¡Ë´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¥¨¤ÎÀèÀ¸¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï3ºÐ¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Ð¥ì¥¨¤ÎÀèÀ¸¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È·Á¤«¤éÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¡ÖºÇ½é¿¿Èô¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Æ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë¡Ö¥Ð¥ì¥¨¤ÎÀèÀ¸¤¿¤ë¤ä¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Î¥Ð¥ì¥¨¤ÎÀèÀ¸¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤«°ã¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é²¿²ó¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌò¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Áð¤Ê¤®¡Ê¹ä¡Ë¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤ª¼Çµï¤Ë¤â¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÃúÇ«¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½°ìÊý¡¢ÂàÃÄ¤µ¤ì¤Æ14Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊõÄÍ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¿¿Èô¡§ÊõÄÍ¤ò¼¤á¤Æ¡¢¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤Î·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊõÄÍ¤Ã¤Æ¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥¿¥«¥é¥Å¥«¡É¤È¤¤¤¦5Ê¸»ú¤ÏÂçÂÎ¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢´Ñ¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ç½ª¤ï¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤ë¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢´Ñ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÅ¨¤ÊÀ¤³¦¤À¤·¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¥¥é¥¥é¤·¤¿Æ·¤Ç¸«¤Ä¤á°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤¹¤ë¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢ÊõÄÍ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢ÊõÄÍ¤Ê¤ó¤À¡£¤Ø¡¼¡¢ÊõÄÍ¤â´Ñ¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤òÃÎ¤Ã¤ÆÊõÄÍ¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÈùÎÏ¤Ç¤â¡¢ÊõÄÍ¤Î²¿¤«¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊõÄÍ»þÂå¤Ï¡¢¤É¤¦¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¿¿ÈôÀ»¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾¯¤·¤Ç¤âÃËÌò¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤½¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆóÅÙ¤È¤¢¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤òÄ¶¤¨¤ëÃç´Ö¤È¤Ï½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤Éº£¤Ç¤âÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢ÊõÊª¡£ËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÊõÄÍ¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Á´¶ÊÊõÄÍ¤Î¶Ê¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤Î¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öº£¤Ï¤³¤¦¤À¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤Ø¡¼¡ªÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ê¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½é¸«¤ÎÊý¤â¡ÖEXCITER!!¡×¤Ë¤Ï¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È³Î¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿¿Èô¡§¤ª¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¡ÖEXCITER!!¡×¤ä¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤©¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤¤¤ó¤«¡Á¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¾×·â¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡¢³¤³°ºîÉÊ¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ë¤´½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì ¾®·à¾ì¤Ë¤ÆÆüËÜ½é±é¤Î°ì¿ÍÉñÂæ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿¿Èô¡§¡Ä¡Äº¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤â3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤¬»ä¤ËÍè¤ë¤È¤Ï¡Ä¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤È¡¢ÃÇ¤ëÍýÍ³¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿·¹ñÎ©·à¾ì¤ÎÊý¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²¿²ó¤«¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°®¼ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹Í¤¨¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë»×¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢·è¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
30¼þÇ¯¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢31Ç¯ÌÜ¤Ë¸¶ÅÀ¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¥é¥¤¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¼Çµï¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÅÄÃæ¥Ï¥ë¥Þ¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡¡Ø¿¿⾶À» 30th Anniversary Live¡Ù¤Ï¡¢´Ý¤ÎÆâ¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Æ10⽉20⽇¡¦21⽇³«ºÅ¡£
¡¡°ì¿Í¼Çµï¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì ¾®·à¾ì¤Ë¤Æ2026Ç¯4·î¾å±é¡£
