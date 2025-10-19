アル・パチーノが元恋人ダイアン・キートンさんを追悼 交際から30年以上経つも「思い出は色褪せない」
オスカー俳優のアル・パチーノが、「ゴッドファーザー」シリーズで共演し、プライベートでも長年交際していたダイアン・キートンさんの訃報を受け、沈黙を破った。
【写真】アル・パチーノとダイアン・キートンさんが共演「ゴッドファーザー」フォトギャラリー
ダイアンさんは現地時間10月11日、肺炎のため79歳で亡くなった。
Deadlineによると、アルはリュック・ベッソン監督の新作撮影のため、パリに滞在していることもあり、気持ちの整理に時間がかかったそう。現地時間10月16日、同紙に対し声明を発表した。
「ダイアン・キートンの死去に深い悲しみを覚えます」と始まるメッセージは、「初めて知らせを受けた時、衝撃を受けました。ダイアンは私のパートナーであり、友人であり、私に幸せをもたらし、幾度となく私の人生の方向性を変えてくれた人でした。交際から30年以上経ちますが、思い出は今も色褪せず、訃報を受けて、痛みと感動を伴って強く蘇ってきました」と続く。
そして「彼女は限界なく生き、触れるもの全てに紛れもない彼女のエネルギーを宿しました。彼女は他者のために扉を開き、世代を超えて影響を与え、仕事や人生を通じて輝きを放った一生に一度の才能を体現していました」と称賛。「人々は彼女を惜しむでしょう。しかしそれ以上に、彼女のことを記憶に留め続けるでしょう。彼女は決して消えることのない足跡を残しました。彼女は立ち止まらず、粘り強く、そして何より、深みのある人でした。私はいつまでも、彼女を忘れません。彼女は飛ぶことが出来ました…私の心の中では、いつまでも飛び続けることでしょう」と締めくくった。
ダイアンさんは、ウディ・アレン監督作『アニー・ホール』（1977）でアカデミー賞主演女優賞を獲得。『レッズ』（1981）と『マイ・ルーム』（1996）、『恋愛適齢期』（2003）でも同賞にノミネートされたほか、「ゴッドファーザー」や「花嫁のパパ」シリーズなどへの出演でも知られる。
「ゴッドファーザー」で共演したアルとは、1974年から交際。オンオフを繰り返しながら、1990年に破局するまで交際を続けた。
ダイアンさんの死因は当初明らかにされなかったが、遺族が声明で、肺炎のために亡くなったことを公表した。
【写真】アル・パチーノとダイアン・キートンさんが共演「ゴッドファーザー」フォトギャラリー
ダイアンさんは現地時間10月11日、肺炎のため79歳で亡くなった。
Deadlineによると、アルはリュック・ベッソン監督の新作撮影のため、パリに滞在していることもあり、気持ちの整理に時間がかかったそう。現地時間10月16日、同紙に対し声明を発表した。
そして「彼女は限界なく生き、触れるもの全てに紛れもない彼女のエネルギーを宿しました。彼女は他者のために扉を開き、世代を超えて影響を与え、仕事や人生を通じて輝きを放った一生に一度の才能を体現していました」と称賛。「人々は彼女を惜しむでしょう。しかしそれ以上に、彼女のことを記憶に留め続けるでしょう。彼女は決して消えることのない足跡を残しました。彼女は立ち止まらず、粘り強く、そして何より、深みのある人でした。私はいつまでも、彼女を忘れません。彼女は飛ぶことが出来ました…私の心の中では、いつまでも飛び続けることでしょう」と締めくくった。
ダイアンさんは、ウディ・アレン監督作『アニー・ホール』（1977）でアカデミー賞主演女優賞を獲得。『レッズ』（1981）と『マイ・ルーム』（1996）、『恋愛適齢期』（2003）でも同賞にノミネートされたほか、「ゴッドファーザー」や「花嫁のパパ」シリーズなどへの出演でも知られる。
「ゴッドファーザー」で共演したアルとは、1974年から交際。オンオフを繰り返しながら、1990年に破局するまで交際を続けた。
ダイアンさんの死因は当初明らかにされなかったが、遺族が声明で、肺炎のために亡くなったことを公表した。