ノッティンガム・フォレストのポステコグルー監督が解任

イングランド1部ノッティンガム・フォレストを率いていたアンジェ・ポステコグルー監督が現地時間10月18日、第8節チェルシー戦（0-3）の敗戦直後に解任となった。

在任わずか39日というプレミアリーグ史上最短での解任となった指揮官の後任として、前サウジアラビア代表監督のロベルト・マンチーニ氏らの名前が浮上している。

横浜F・マリノス、セルティック、トッテナムの監督などを歴任してきたポステコグルー監督は今年9月9日に低迷するノッティンガム・フォレストの監督に就任。しかし、就任から勝ち星を一つも上げられずに1か月が過ぎ、8試合目の指揮となった18日のチェルシー戦に0-3で敗れると、試合終了の18分後という前代未聞のタイミングで解任が発表された。

ポステコグルー監督の在任期間は39日。2023年にリーズ・ユナイテッドでサム・アラダイス氏がわずか30日で退任となった記録があるが、同氏は暫定監督。正式監督としては元チャールトンのレス・リード氏の40日の記録を塗り替え、プレミアリーグ史上最短政権となった。

英公共放送「BBC」などによれば、後任としては前サウジアラビア代表監督で、マンチェスター・シティ時代にプレミアリーグ制覇経験を持つロベルト・マンチーニ氏、元エバートンのショーン・ダイチ氏、現在フルハムを率いるマルコ・シウバ監督などが候補となっているという。早くもシーズン2度目の監督交代となったフォレストを救う役目を任されるのは一体誰になるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）