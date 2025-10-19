【無印良品】が大人コーデにドンピシャ！ 店舗に探しに行きたい♡「秋アイテム」

秋コーデにマッチする洋服を新調したいけれど、どれを選べばいい？ 悩んでいるミドル世代は【無印良品】をチェックして。カジュアルすぎず、テイスト問わず合わせやすそうなカーディガンや、洗練されたデザインでコーデを格上げできそうなシャツなど、注目の「秋アイテム」をピックアップして紹介します。大人コーデと相性が良さそうな秋アイテムは、今すぐ店舗へ探しに行きたくなるかも。

肌寒くなる秋のマストアイテムになりそうなカーディガン

【無印良品】「婦人 ヤク混襟付きカーディガン」\9,990（税込）

ウールにヤクの毛をブレンドした、あたたかみのあるふっくらとした素材が秋コーデにぴったりのカーディガン。襟付きデザインできちんと見えするので、カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代もコーデに取り入れやすそう。ボタンの留め外しで、着こなしのアレンジを楽しめるのも嬉しいポイントです。

大人コーデをランクアップ！ オンオフ使える洗練シャツ

【無印良品】「婦人 植物由来の素材を使ったリラックスフィットシャツ」\6,990（税込）

深みのあるバーガンディカラーが秋ムードを盛り上げるシャツ。ベーシックなアイテムながら、スクエアシルエットが新鮮で洗練された印象を与え、ワンランク上の着こなしに。レーヨンブレンドのとろみ素材で上品な雰囲気も演出。休日にもお仕事にも幅広いシーンに活躍しそうです。

ワンマイルコーデがおしゃれ見えするチェック柄ルームパンツ

【無印良品】「フランネルロングパンツ」\2,990（税込）

公式オンラインストアで「起毛加工で暖かく仕上げた」と紹介されている、フランネル素材で作られたロングパンツ。大胆なチェック柄が印象的で、トレンド感のある着こなしに。シンプルなトップスを合わせるだけで、おしゃれな雰囲気をまとえそうです。ルームパンツとして販売されていますが、ワンマイルウェアとしても活躍しそうな予感。

着回し力がすごい！ 主役級に映える最旬ハイネックセーター

【無印良品】「婦人 洗えるウールハイゲージハイネックセーター」\2,990（税込）

レッドカラーがパッと目を引くハイネックセーター。トレンドカラーでもある赤は、重くなりがちな秋コーデに明るい抜け感をプラスしたいときにも重宝しそう。目を詰めて編み立てたハイケージニットで、上品かつ大人っぽい雰囲気も演出。1枚で着るだけじゃなく、ジャケットやコート、ジャンスカやサロペットのインナーとしても重宝しそうです。

