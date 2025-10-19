実の娘に40年間性的暴行を繰り返し、その間に生まれた孫娘にも同じ犯行に及んでいた70代の男に重刑が確定した。

韓国法曹界によると、大法院（最高裁）はこの性的暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反（親族関係による強姦）などの容疑で起訴された70代の被告の上告を棄却し懲役25年を言い渡した原審を確定した。

被告は1985年から最近までの約40年間に277回にわたり娘に性的暴行をした容疑で起訴された。

最初の犯行時に小学2年生だった娘は数回にわたり脱出を試みたが抜け出せないまま4回の妊娠と堕胎に耐えなければならなかった。

また、被告は娘と間に生まれた自身の孫娘にまで数年にわたり性的暴行をしていたという。

被害者の告訴により逮捕起訴された被告は法廷で、酒に酔って思い出せないとして容疑を否認した。

1審はDNA分析結果と被害者の陳述の一貫性などを根拠に、被告に量刑基準より高い懲役25年を宣告した。

1審裁判所は「被告人は被害者が平凡で幸せな人生を享受すべき機会を剥奪し一層悲劇的であり、犯行を頑強に否認しており良心の呵責を少しでも感じているのかわからない」と述べた。

被告と検察はいずれも刑量が不当だとして控訴した。被告は2審でも「独立資金を出さないので虚偽の訴えをしたもの」としながら最後まで犯行を否認した。

控訴審裁判所は「さまざまな資料などに基づき被害者の陳述は十分に信頼できるとみられ、被告人は娘をあたかも配偶者のように話して被告性関係を疑うなど一般的に想像しにくい行動をしている」と指摘した。

続けて「自身が保護し養育しなければならない実の娘を40年間強姦し、生まれた孫娘まで犯行の対象とし罪質が極めて悪質」としながらも、1審の量刑が不当とみることはできないと判示した。その上で被告と検察の控訴をいずれも棄却し、1審で宣告された懲役25年を維持した。

被告はまた再び無罪趣旨で上告したが、大法院は原審判決に違法がないと判断した。