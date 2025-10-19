モンブラン好きにはたまらない専門店が大丸東京店にオープン！生食感の「ひと口焼きモンブラン」が待ちきれない
モンブランスイーツ専門店「モンブランTHE珀山（はくざん）」が10月29日（水）、大丸東京店にグランドオープン。
とろける“生食感”の焼きモンブランなど、モンブラン好きにはたまらないラインナップをご紹介します。
東京の新スイーツブランド「モンブランTHE珀山」
大丸東京店にオープンする「モンブランTHE珀山」は、“まだ知らなかったモンブランとの出会いを叶える”モンブランスイーツ専門店。
大丸松坂屋百貨店×『東京ばな奈』など多数のスイーツブランドを手がけるグレープストーンの共同開発によって生まれた新スイーツブランドです。
isutaでは先日、シグネチャースイーツの“白いモンブラン”「THE珀山モンブラン」（2個入：税込1890円）をご紹介しましたが、他にも魅力的なモンブランスイーツがお目見えするといいます。
ひとくちサイズの「THEモンブランケーキ」
「THEモンブランケーキ」（4個入：税込1209円〜）は、ぽってり雪帽子姿がかわいい“ひとくち焼きモンブラン”。
和栗たっぷりのマロンクリームを“最高食感しぼり”で贅沢な厚みにしぼって、中にはラム酒香るミルキークリームと刻んだマロングラッセを忍ばせたスペシャル仕立て。
絶妙な焼き加減から生まれる、焼いているのにほっくりとろける“生食感”を堪能してくださいね。
モンブラン仕立てのサンドとブラウニーも登場
ブランドシンボル“山”の焼き印が入った「モンブランサンド」（8個入：税込1382円／16個入：税込2764円）は、風味豊かな和栗のクリーム×ミルクホイップを重ねてバター香る軽やかなサブレでサンド。
「モンブラウニー」（5個入：税込1458円）は、コクのある欧州マロンをきめ細やかにしぼったビタークーベルチュール生地にマカダミアナッツがアクセントをプラス。
栗とショコラが濃厚にとろけあう“モンブラン・ブラウニー”なのだとか。
オープン記念ボックスで3種類を食べ比べ
3種類を食べ比べしたい人にはオープンを記念した「THE珀山コレクション OPEN記念BOX」（6個入：税込1620円）がおすすめ。
THEモンブランケーキ、モンブランサンド、モンブラウニーが2個ずつ入った特別なボックスです。
※1人5点まで
こちらは数量限定、無くなり次第終了となるので、ゲットしたい人はお早めに。
モンブラン好きにはたまらない「THE珀山」のラインナップ。
お店がオープンする大丸東京店は駅直結とアクセス抜群なので、お出かけの途中に立ち寄ってみてはいかがでしょう。
■モンブランTHE珀山
場所：大丸東京店 1階 食品ほっぺタウン
※東京駅直結
営業時間：10:00〜20:00
公式HP：https://the-hakuzan.jp
Instagram：＠hakuzan_jp
参照元：株式会社グレープストーン プレスリリース
