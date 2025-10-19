世界的に知られる片づけコンサルタントの“こんまり”こと近藤麻理恵さんがイギリス・ロンドンで講演し、子育て中の人たちに向けて、完璧を追求し過ぎない暮らし方の秘訣を語りました。

18日に行われた講演のテーマは「子どもを産んだ後の家庭や人生」。

近藤麻理恵さんは第3子が生まれてから、常に整理整頓しなければ、という考え方を変え、「タスクを書き出して優先順位を付け、手放すべきものも判断できるようになった」としたうえで、完璧を追求しすぎないことの大切さを語りました。

近藤麻理恵さん

「家族と一緒に（洗濯物を）畳むことを強くお勧めします。とても楽しくて実用的です。洗濯物を畳むことがどれほどワクワクするか、皆さんもご存知でしょう。子どもたちに伝えるのが楽しみだわ」

また、こんまりメソッドを学んだ認定コンサルタントが世界におよそ1900人いて、イギリスでも養成講座が開かれたということです。

写真撮影会に参加した人

「みんな、たくさんの物に囲まれて忙し過ぎるので、ペースを落としてシンプルな生活を送りたいのだと思います」

「清掃会社を経営していまして、私の物事の考え方が変わっただけでなく、仕事の顧客にも同じ方法で助言しています」

近藤麻理恵さん

「『自分にとってときめく生き方は何なんだろう』ということを、いつも考えることの大切さは、変わらずお伝えできればなと」