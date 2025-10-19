歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

「インフルエンザの予防接種」を受けたことを明かしました。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「インフルエンザの予防接種を受けました」「咳が出ると歌えないからなぁ。」 ブログに綴る





堀ちえみさんは「タリーズでお腹も満たされたあと。そのままテクテク歩いて、かかりつけの内科へ。」「インフルエンザの予防接種を受けました。」と、投稿。



続けて「今は咳の出る風邪が流行っているとのこと。」と、綴りました。



そして「インフルでもコロナの検査にも引っかからないから、普通の風邪だと思われるそうなんですが！」「掛かるとなかなか治りにくいらしく、夜も咳で眠られないという患者さんが多いとのこと。」と、記しました。







堀ちえみさんは「気をつけないと…ですね！」「咳が出ると歌えないからなぁ。」と、その思いを綴っています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







【担当：芸能情報ステーション】