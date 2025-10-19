£µ¡Ý£³¤Î¾¡Íø¤âÀîºêMF»³ËÜÍª¼ù¤¬Éâ¤«¤Ù¤¿¸±¤·¤É½¾ð¡£²×Î©¤Á¤òÊú¤¨¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«
¡ÎJ£±Âè34Àá¡ÏÀîºê £µ¡Ý£³ À¶¿å¡¿10·î18Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
¡¡ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë£µ¡Ý£³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤«¤é¤½¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¡¢¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¶¼é¤Ç¤Î¿´Â¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÍª¼ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¶¿åÀï¡¢Àîºê¤Ï£¶ÆüÁ°¤ËÂçµÕÅ¾Éé¤±¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¡¦Âè£²Àï¤ÎÇðÀï¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢13Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë£³¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢37Ê¬¤Ë¤â²ÃÅÀ¡£À¶¿å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë£´ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤«¤é£´¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤¨¤¿À¶¿å¤ËÂÐ¤·¡¢Á°È¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î£±Ê¬¤Ë¤â¼ºÅÀ¡£60Ê¬¤ÎGK»³¸ýÎÜ°Ë¤ÎPK¥»¡¼¥Ö¤ä¡¢69Ê¬¤Î²Ï¸¶ÁÏ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Î®¤ì¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë£²ÅÙÌÜ¤ÎPK¤òº£ÅÙ¤Ï·è¤á¤é¤ì¡¢£µ¡Ý£³¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ì¤ë¤¬¼ºÅÀ¤â½Å¤Í¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿Å¸³«¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤Ù¤»³ËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±×Ù×â¤¿¤ëÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡
¡ÖÁ°È¾¡¢ºÇ¸å¤Î¼ºÅÀ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¼ºÅÀ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ì²ó¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤ËÅÁ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾45Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í....¡£¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¸åÈ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»³ËÜ¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡Ö²ÝÂê¤À¤é¤±¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÁê¼ê¤¬·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þÎÏ¡££³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿À¶¿å¤ÏÁ°È¾¤ÎÅÓÃæ¤«¤é£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ËÊÑ²½¤µ¤»¡¢¸åÈ¾Æ¬¤«¤é¤ÏÁª¼ê¸òÂå¤ò³è¤«¤·¤Æ£´¡Ý£´¡Ý£²¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ÊÄ¾¶á¤Î¡Ë¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÅÓÃæ¤ÇÁê¼ê¤¬¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÆ°¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éËÍ¤âÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤ÉÕ¤¤¤ÆÆ°¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ÆÆÄ¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÊÁê¼ê¤¬£´¡Ý£´¡Ý£²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾¡ËºÇ½é¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬´Ë¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¤ò¸þ¤«¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Î¼ºÅÀ¡Ê¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¼ºÅÀ¡Ë¤ÇÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÝÂê¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë£´ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÈ¿¾Ê¤¬»Ä¤ë¡£
¡Ö¡Ê60Ê¬¤Î¡ËPK¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤«¡£¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¹¤´¤¯Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¹¶¼é¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤òÁªÂò¤·¡¢Á°¸å¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤êÊý¤Ï¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤äÈè¤ì¤Ê¤É¤Ç¸å¼ê¤òÆ§¤à¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤ò¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤«¡¢PK¤ò²¿ËÜ¤â¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤Þ¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
