ガザ地区の和平合意をめぐりイスラム組織ハマスは、死亡した人質とされる2人の遺体を新たに返還しました。

【映像】ガザの様子

イスラエル国防軍は18日夜、ハマスから人質とみられる2人の遺体が、ガザ地区で赤十字国際委員会に引き渡されたと発表しました。まもなく、イスラエル側に返還される見通しです。遺体が人質と確認された場合、ハマスが返還していない残る遺体は16体となる見通しです。

また、イスラエル首相府は18日現在、閉鎖状態のガザ地区南部とエジプトの国境にある「ラファ検問所」を「当面、開放しない」と発表しました。「ハマスが人質の遺体返還および和平合意の履行の実施に応じて、あらためて検討する」としています。

これに対しハマスは、「負傷者や病人の搬出を妨げ、遺体の身元確認に必要な人員や機材の入域を禁じるものだ」と非難し、「遺体の収容や引き渡しの作業を遅らせることになる」と警告しています。

一方で、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、人質の遺体の返還促進やハマスの非武装化などを議論するため、アメリカのバンス副大統領やウィトコフ中東担当特使らが19日にイスラエルを訪問する予定だと伝えています。（ANNニュース）